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阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

▲郭姓男子無意識仰躺路旁。（圖／桃園警分局提供）

▲郭姓男子無意識仰躺路旁。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園63歲郭姓男子14日在住家附近公園散步時，疑因心血管疾病發作仰躺路旁一動也不動，警方獲報趕抵，對郭呼喊、試圖搖醒均無回應，因見事態緊急馬上透過電話依照119人員指導，即刻進行CPR搶救，當答數至100多下時才由趕到的消防救人員接手並送醫，所幸搶救及時，抵院後恢復心跳救回郭男一命。

▲警消電話連線聯手CPR搶救。（圖／桃園警分局提供）

▲警消電話連線聯手CPR搶救。（圖／桃園警分局提供）

昨日上午約7時許，民眾跑進桃園警察分局景福派出所報案，指稱文昌公園旁的巷道，有一名男子疑似疾病發作路倒並已失去意識。巡佐黃建誌率警員謝昇峰、楊品萱、江育欣火速趕抵現場，只見該男子躺臥地上，對於呼叫、拍打均無回應，員警立即分工進行交通管制並馬上通報救護人員到場。

▲直到救護人員接手救援及時挽救郭男。（圖／桃園警分局提供）

▲直到救護人員接手救援及時挽救郭男。（圖／桃園警分局提供）

經檢視男子狀況，發現男子呼吸逐漸微弱終至停止、且量測不到脈搏，情況十分危急，謝員透過電話依照119人員指導，現場即刻進行CPR搶救，楊員在旁協助，黃員執行交通管制，江員則到路口引導救護人員到場，消防人員迅速到場接手救護，並緊急將男子送醫搶救後，已恢復心跳，生命徵狀逐漸穩定，員警經查詢聯繫，已通知家屬到醫院照顧，對於警察與消防人員即時協助表達誠摯謝意。

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