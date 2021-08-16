時力黨團主張普發5000元現金　比照去年推出特定振興券

▲新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院即將推出振興五倍券。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院即將推出振興五倍券，時代力量立法院黨團總召邱顯智16日表示，普發現金可以避免遺漏、補足力度，而且不會讓人民產生因紓困不均而有相對剝奪感，因此時力黨團支持現階段普發現金。

時代力量立法院黨團16日上午召開「紓困普發現金五千，發券振興特定產業」線上記者會，呼籲在考量今年疫情狀況重創內需產業及勞工經濟狀況之下，應採用發現金紓困及特定產業數位振興券方式為宜。

邱顯智表示，發行振興券的行政成本較高，實務上還可能排擠到最需要振興的小攤商與小店家，以去年發放的三倍券為例，總編列預算為510億元，其中22.65億元為其成本支出，佔總預算約4%，含印刷費、行政、行銷宣傳、會計師查核、與相關業務費用。

邱顯智說，如果今年發放五倍券，恐再耗資超過25億，並造成可觀的資源浪費，如紙張印刷、後段運輸與發放，該些成本並未對基層勞工帶來經濟效益，反造成成本上、行政手續上更大的負擔。

邱顯智認為，五倍券的最低面額為200元，仍會面臨路邊小攤販或小店家的找零問題，更可能讓民眾無意願透過振興券支持小店家，小店家也會擔心收到偽造的振興券，降低收取意願，恐怕沒有太多實質效益。

邱顯智強調，五倍券可能耗費大量的行政成本，最後卻可能無法振興到最需要的小攤商與小店家，呼籲民進黨政府傾聽民意與在野黨的意見，謹慎思考該如何調整紓困振興的措施。

時代力量黨團副總召陳椒華則表示，政府應該視疫情發展狀況，適時發放5000元現金，「若能盡快發放越好」，其次比照去年發放特定產業的振興券，應評估各產業在疫情下所受到的衝擊，按比例原則分配應有的紓困措施，透過各部會的規劃振興特定產業。

陳椒華指出，由於去年在特殊券種上，透過數位化支出的成效佳，建議透過此波特定振興券的發放，持續強化數位轉型，而高齡長者、資訊弱勢族群，或偏鄉地區居民，則建議可規劃紙本券別，透過地方公所發放實體券，以均衡發各地發展，實質照顧每位民眾。

陳椒華呼籲，無論中央或地方政府，都應積極檢視過去紓困的不足，視財政狀況響應這波紓困振興計畫，做出務實判斷，不要淪為執政者端牛肉的競賽，把經費落實到需要的民眾身上，鼓勵全民用行動支持台灣在地商家。

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