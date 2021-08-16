快訊／全部回校上課！柯文哲拍板　北市中小學9月1日採「實體開學」

▲台北市副市長蔡炳坤受訪。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於7月疫情期間，提出「線上線下混合班」政策，研擬高中以下學校採部分實體到校、部分線上上課政策，卻引發外界熱議。面對現在疫情趨緩，台北市副市長蔡炳坤宣布，台北市高中以下學校和幼兒園於9月1日如期開學，並採實體開學為主。

柯文哲於7月中下旬拋出「線上線下混合教學」議題，包括國小一年級、國小二年級、國中三年級、高中三年級以實體到校上課為主，其他年級同步進行實體教學、遠距教學，可採「班群」方式，由老師共同協調教學，一部分老師進行實體教學，另外的老師則線上協助學生在家學習。

但柯文哲對外拋出「線上線下混合教學」議題時，北市教育局其實尚未定案，只好趕快邀集北市校長協會、教師會和各學層學生家長會聯合會討論意見，但意見難以整合，所以8月4日發調查問卷、8月14日安排「諮詢焦點座談會」。蔡炳坤日前接受《ETtoday新聞雲》電訪時坦言，多數師生仍希望到校上課。

面對8月14日「諮詢焦點座談會」結束，針對高中、國中、國小、幼兒園的開學準備，蔡炳坤16日於台北市政府受訪時表示，「9月1日會如期開學！」過去柯文哲就有交代，疫情是必要考量，如果維持三級警戒的話，一定是線上準時開學，但降為一、二級的話，原則以「實體開學」為主，所以9月1日疫情沒有再變化的話，「我們一定會如期開學，採實體開學為主。」

蔡炳坤提及，現在所有學校都在做開學準備，老師們也陸續到校，主要是盤點學校防疫物資是否足夠、清消工作和開學動線等，這些都在進行當中。為配合防疫，所有課程都必須要全程戴口罩，中午用餐時間則會準備隔板，目前96％幼兒園已經準備完畢，國小約九成一、國中七成、高中五成，務必於開學前準備完畢，有任何問題教育局都可協助。

針對課程內容部分，蔡炳坤說明，有些課程必須拿下口罩，例如音樂課吹直笛，原則以不拿下口罩為主，所以改用音樂欣賞、老師示範課程為主；戶外體育課這塊，只要是中央尚未開放項目，原則上就不開放，例如籃球部分仍未開放。

面對部分家長仍對實體開學抱質疑態度，蔡炳坤指出，北市共採3方向，希望是「多元、彈性、適性」，若有家長希望防疫期間讓孩子在家上課，那在家的學生可以採取線上同步教學。

至於線上同步教學原則，蔡炳坤解釋，共分3部分，若一個年級的人數到達一定程度，可以成立線上教學班；如果到校學生數很少，那就老師在課堂教學、學生透過錄影帶學習；若仍以「線上線下混合」，那就採小規模試辦，接下來還會有校長會議，會讓學校清楚知道開學指引。