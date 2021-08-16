國民黨立委衝行政院喊普發現金　要求拜會蘇貞昌遭拒絕

▲國民黨團到行政院大門前表達「紓困普發現金」記者會，並要求拜會行政院長蘇貞昌直接表達民眾心聲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌16日邀集全體民進黨立委，共同商討振興五倍券議題，國民黨主席江啟臣也率領國民黨立委前往行政院，訴求行政院直接發放現金，並要求拜會蘇貞昌表達人民心聲，不過並沒有得到行政院的正面回覆。

蘇貞昌16日邀集民進黨立法院黨團全體成員，繼續討論振興五倍券政策，出席人員包括民進黨立法院黨團全體成員及行政院暨相關部會首長。對此，國民黨立法院黨團16日上午於行政院大門前召開「紓困普發現金」記者會，要求拜會蘇貞昌直接表達民眾心聲。

國民黨團總召費鴻泰表示，希望蘇貞昌聽聽人民的聲音，國民黨團希望跟蘇貞昌見個面，「但是他說不方便」，國民黨團的立場非常清楚，就是人民需要普發現金，如此一來可以振興、二來可以做到紓困。

▲國民黨團總召費鴻泰、國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



費鴻泰質疑，蘇貞昌堅持要發行五倍券，卻在2008年就開始底毀消費券是浪費錢，如今卻要人民拿出1千元兌換振興券，那為何不直接發放現金，尤其去年三倍券的行政成本高達22.56億，估計今年還要花更多，國民黨團很清楚，就是要發現金、要現金、要紓困。

江啟臣則表示，行政院跟民進黨立委進行密室協商，蘇貞昌只願意跟執政黨對話，顯然是看不起在野黨，有高達9成的民意認為要發現金，人民的聲音就是這麼簡單，國民黨只是代表人民的聲音，提出一個區區的要求。

江啟臣說，雖然蘇貞昌不願意見國民黨立委，但是國民黨團要代表人民來看蘇貞昌、向行政院發出人民的怒吼，就是給所有人民普發現金，台灣在疫苗比不上其他國家，那好歹也要在振興及紓困超越別人。

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