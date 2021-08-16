陳時中「忍耐一下」炸了！網控二類高官狂打　噓：缺很大忍一下

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《陳時中談「疫苗荒」：年輕人、長者共同承擔！大家忍耐一下》，指揮中心指揮官陳時中日前表示，台灣陷入疫苗荒，希望年輕人與長者稍微忍耐一下。一句「忍耐一下」卻炸鍋了，網友紛紛開罵，「為什麼不是第二類高官忍耐一下呢？」還用藝人吳亦凡醜聞風波哏酸「疫苗缺很大，你忍一下！」

先前，台北市副市長蔡炳坤14日曾在臉書發文，「請給我疫苗，其餘免談！」指出國內疫苗就是不足，10天的接種空窗期很可惜，面對「既要瞻前，又要顧後」的困境，還有年輕人與長者搶著接種疫苗的心結也浮上檯面，中央政府該考慮如何合理分配有限資源。

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▲台灣陷入疫苗荒，陳時中希望年輕人與長者「稍微忍耐一下」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪15日也發文，指出柯文哲最不喜歡一種人，「就是位居主管高位，但眼下只著重應付當下，而非真心想解決問題，或想辦法把問題帶回去解決，開記者只要幾句金句回答媒體的提問就好。」舉好幾個例子，皆是衛福部長陳時中曾講出的言論。

面對質疑，陳時中15日在記者會上坦言，疫苗施打本來就照計畫進行，新北接種效率很高，呼籲，「年輕人與我們長者之間，希望大家就稍微忍耐一下，我想這壓力大家都有，大家共同來承擔，如果有任何進來的疫苗，儘快往比較年輕的年齡層做施打。」

不過，陳時中「大家共同來承擔」、「忍耐一下」的說法，馬上引爆PTT噓一波，「只會叫人承擔，結果二類高官一直偷打」、「第二類都想打第三劑了」、「疫苗缺很大，你忍一下」、「為什麼我們只能承擔，而你們可以拼命解壓縮」、「忍夠久了」、「忍耐誰」、「為什麼不是第二類高官忍耐一下呢」、「疫情發生到現在忍幾個月了？」