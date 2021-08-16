高雄開放美容做臉、密室逃脫！兒童遊戲場仍不開放

▲高雄市有條件開放做臉，需使用臉部防護箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府16日宣布，有條件開放美容美體業做臉服務及互動式體驗，依據中央指引，臉部美容服務人員要全程戴口罩，並透過頭臉部防護箱進行操作；而密室逃脫互動式體驗設備也應該使用前後都要清潔消毒。另外，考量兒童遊戲場小朋友容易聚在一起，設施也不容易清消，因此仍維持暫不開放。

經發局表示，依據指揮中心防疫政策，美容美體店家復業前工作人員都要快篩，未施打疫苗滿14天者，要每7天快篩一次，並張貼告示在店家前。

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▲高雄市有條件開放做臉，需使用臉部防護箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局強調，完善的防疫措施，對從業人員及消費者都有保障，兼顧防疫與經濟，請業者務必依規範營業。工作人員快篩、採預約制、透過阻隔飛沫之頭臉部防護箱進行操作，操作時除全程佩戴口罩、加強手部清潔與消毒、保持通風或不完全密閉空間、維持清潔消毒等措施。

▲▼考量兒童遊戲場仍易群聚，因此暫不開放(疫情前拍攝)。（圖／翻攝自高雄市工務局）

經發局指出，密室逃脫互動式體驗除了遵守實聯制、全程戴口罩、保持社交距離及容留人數上限外，設備使用前後都要確實清潔消毒。兒童遊戲場部分則暫不開放，也會依疫情狀況滾動式檢討與調整。同時，市府將派員訪視稽查，如業者有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。

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