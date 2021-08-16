「全台清零就要出現了」！醫師建議「解除二級」...時間點曝光

▲降級微解封後，信義區開始出現人潮 。（圖／記者黃克翔攝）

文／沈政男／精神科醫師

昨（15）新增2例。台北、新北各1例，都是篩檢被驗出，不是近期發病。

這代表什麼？全台清零，就要出現了！

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是誰最先說台灣可以清零？是誰三個月來一路鼓勵大家，一定可以清零？你可以去看看三個多月來，有多少搞不清楚狀況就在那邊胡亂恐慌，跟著大家一起亂的說法？

在混亂的年代，還是有人堅持科學精神，不被恐怖的疫情眩惑，也不被見獵心喜的意識形態誤導，努力在迷霧之中發出小小光芒，照亮前路。

附圖是最新的混打副作用與保護力研究，來自《The Lancet Respiratory Medicine》，是德國針對醫療人員所做的研究。

▲最新的混打副作用與保護力研究，來自《The Lancet Respiratory Medicine》。（圖／翻攝自沈政男醫師臉書）

重點是什麼？有人說，喔，不想被卡車撞第二次！意思是混打等於第一劑打AZ不舒服一次，第二劑打mRNA又不舒服一次，而第一劑都比第二劑不舒服。

錯了！混打的第二劑，副作用就跟兩劑mRNA的第二劑差不多，且遠小於第一劑AZ，也小於第一劑mRNA。尤其嚴重全身副作用，比如發燒、疲累、痠痛，是所有劑型與劑次最低。

至於保護力，我舉過好幾篇paper了，混打的抗體免疫等於，甚至略高於兩劑mRNA，而T細胞免疫則是遠遠高於兩劑mRNA。注意，不是跟兩劑AZ比，現在已經沒人在比這個了。

有沒有看到莫德納又來了二十多萬劑，說是要保留給第一類人員？

不是說我多有影響力，就只是寫了呼籲莫德納保留給醫護的文章，被超過二十個媒體轉載罷了。

大難來時，看看誰急著自保，誰又在幫大家勇敢發聲，爭取權益。當然，佛度有緣人，你若不相信我的說法，我也沒辦法了。

有好多朋友私訊來問打疫苗的問題，我如果沒有回就是沒問題。

我看到有人說，他接受所有疫苗，包括科興與高端，因為他相信科學，也相信醫療，這是令人敬佩的文明態度。

這就是我說的，大家都在吃的東西就是可以吃。你的命沒有比較高貴，真的。如果你可以勘破這一句話，你的人生將是另一番光景。

至於名人家屬打完AZ後猝死一事，我看不到有誰把文獻整理出來，都是想當然爾。

指揮中心暗示，下周可能不會解除二級，這是正確的。我的看法是全台清零十四天再來考慮解除二級吧。

有沒有看到染上delta變種，可能有長期新冠症候群？有人說「打兩劑AZ就夠，反正不會重症」，問題是可能慢性輕症，而且也可能傳染給他人，因為兩劑AZ的保護力比較低。

▲德國針對醫療人員所做的混打副作用與保護力最新研究。（圖／翻攝自沈政男醫師臉書）

※本文經沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。