阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

▲阿富汗政府軍。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡塔吉克，美軍正在加緊撤離大使館人員，對此，民進黨立委王定宇指出，過去有美軍支援、美規裝備也優於塔利班的政府軍，為何一戰就敗、不戰而降、集體逃亡他國，「貪污腐敗是這些問題的答案。」

王定宇15日在臉書發文指出，美軍在過去20年確實是支撐阿富汗政府的主要力量，每年耗費美國納稅人40億美金，至今至少支出740億美金，支撐編制30萬政府軍對上7萬塔利班軍，擁有的美規裝備也優於塔利班，但「貪污腐敗」讓政府軍一戰就敗。

王定宇表示，阿富汗軍隊至少有三分之一是「空缺」，軍方高層吃空缺，軍餉、軍糧、物資、美援基礎建設的預算都被污走，有基層的軍隊連糧食都沒有，或是只有數量不夠的馬鈴薯。這樣的腐敗情形，當然會失去軍心，「美軍撤軍看來是阿富汗政府垮台的最後一根稻草，但政府的腐敗才是真正的病因！」

2018年以來，川普政府曾與塔利班進行談判，且將阿富汗政府排除在外。王定宇指出，自2018年開始，阿富汗至少有3年的應變時間卻沒有把握，台灣應該引為殷鑑，國家的安全和未來是靠我們自己，國際氛圍有利或盟友幫忙，是外加正向因素，不能當作唯一生命線，如果這是阿富汗給我們的一課，台灣當然該記取，「而台灣事實上並沒有陷入唯一依靠外援才能生存的困境。」

王定宇表示，台灣作為亞洲最民主自由的國家，不論在政府效能、清廉指數、政黨輪替、媒體監督、民間力量等，都不是阿富汗可以比擬，而阿富汗政府和塔利班之間，是阿富汗的政權內戰，或是俄羅斯、美國代理人戰爭，都是內部戰爭，「但民主化的台灣面對的中國威脅，是外部侵略。」

王定宇指出，不論中共怎麼宣傳「台海議題」是內政，對國際主流社會和台灣人民，中國對台灣的威脅都屬於「國際議題」。QUAD、G7、美日澳歐盟等多國2+2會議或是各國安全政策，台海的和平穩定是國際共識，阿富汗給台灣的借鏡正是國家存續要靠自己的實力、保持台灣活力充沛的民主、台灣是國際舞臺的一份子而非一中的內政。