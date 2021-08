塔利班掌權！　阿富汗首位女市長絕望：坐等他們來殺我

▲賈法莉(白衣)表示塔利班掌權後,自己性命會不保。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

阿富汗政府倒台前,全國選出了史上第一位女性市長,如今以嚴厲遵行伊斯蘭律法聞名的塔利班重新掌權,這項創舉恐怕也會成為歷史。27歲的女性市長賈法莉(Zarifa Ghafari)絕望地表示,現在就坐等塔利班來殺她。

綜合外電報導,賈法莉是邁丹沙赫爾(Maidan Shar)市長,她在喀布爾淪陷當天接受英媒訪問時相當沮喪,「我坐在這裡等著他們的到來,沒有任何人能拯救我或我的家人。我就和家人還有丈夫坐在這裡,然後他們會來找出像我一樣的人,並且殺了我。」

▲身為保守派城市第一位女市長,賈法莉曾是西方媒體的矚目焦點。(圖/翻攝自推特)

塔利班從四面八方快速「收復失土」,最後攻進首都,賈法莉被問到為什麼不想辦法逃跑,「我不能離開我們家人。再說,我還能去哪裡?」僅在3周以前,她受訪時才說,年輕人現在能夠透過社群網路知道什麼事情正在發生,她認為還是有辦法為自己的權利和國家奮戰,阿富汗這個國家也還有希望。

《紐約時報》2018年報導,總統甘尼(Ashraf Ghani)在該年夏天指派賈法莉出任邁丹沙赫爾市長。事實上此前阿富汗已有全國首位女性省長和市長,賈法莉則是她們的其中之一,但在保守派為大宗的邁丹沙赫爾市,她是有史以來第一位。

賈法莉的希望很快覆滅,塔利班大軍開進喀布爾時,她已經轉調到國防部任職。甘尼15日前腳剛出逃,塔利班就在幾個小時後宣布控制總統府,儘管塔利班這次宣稱全國所有女性和敵對陣營人士,安全都受到保障,也希望和平轉移政權,但當天賈法莉也早已設法逃出阿富汗。

