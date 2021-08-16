12MINI快煮鍋獨享美味懶人必備　外帶專屬好康「免費肉加倍」

▲人氣平價鍋物品牌「12MINI快煮鍋」，近期推出門市外帶專屬免費肉加倍優惠，讓愛吃鍋的民眾樂翻。（圖／攝攝自12MINI官方臉書，下同）

消費中心／綜合報導

料多味美的火鍋是許多民眾心中的美食霸主，不分四季隨時都想吃，但自己採買、洗菜備料實在太麻煩，下班只想趕快用好料填飽肚子、慰藉疲備心靈，放假則是耍廢優先，「自煮」管理先放一邊，這些時候都是「12MINI快煮鍋」登場的好時機。主打一人獨享平價美味鍋物，無論內用、外帶、外送通通不必自己下廚，現點現做熱騰騰快速上桌，成為不少上班族與學生黨想吃鍋時的人氣選項。近期12MINI推出「菜菜好」與「漿漿好」兩種套餐系列，不論是蔬菜派還是漿餃派都能依自己的喜好點餐，一鍋擁有滿滿的最愛；12MINI更貼心為特地到門市外帶的「腳勤者」準備優惠好禮，即日起至12/31止，只要消費任一鍋就直接送「肉加倍」，也讓12MINI買氣加倍。

▲想吃火鍋又懶得料理的民眾，只需要下訂12MINI快煮鍋，現點現做的美味外帶快速上桌。

12MINI在競爭激烈的火鍋市場中殺出重圍、獲得消費者青睞的一大原因來自以新鮮蔬果搭配不同風味打造的獨特湯頭，其中被網友盛讚必嚐的幾款經典特色湯底，包含能喝到明顯孜然香氣的「大漠孜然」，鹹香微辣口味充滿異域情調，一喝就停不下來；混合海鮮的鮮甜以及沙茶醬香的「功夫沙茶」，湯頭帶甜不膩，讓蔬菜配料都無需另外沾醬就很有滋味；牛奶控絕不能錯「鍋」的「起司奶奶」，一上桌就有奶香撲鼻，融合起司風味的乳白湯頭入喉滑順，令人忍不住暴風狂喝；還有濃郁微辣的綠咖哩湯底，提味即止不讓味蕾過於負擔，一口湯一口肉輕鬆就讓火鍋見底。濃郁香醇的特色湯底各自培養出一批死忠粉絲，也讓還沒全部口味搜集完畢的網友們大呼每款都想吃吃看。

▲12MINI快煮鍋具多種特殊湯頭，近期還推出專為喜歡蔬菜和火鍋料兩派民眾設計的套餐。

吃鍋不光吃巧更要吃飽，12MINI的份量可不迷你，嘗試過上百種配方組合，最終拿捏出完美食材比例，最平價的鍋只要135元起，若還是擔心吃不飽，亦可另外加點喜歡的火鍋配料。12MINI觀察到火鍋愛好者兩種不同食用偏好，近期推出「菜菜好」、「漿漿好」兩種套餐，「菜菜好」套餐中沒附火鍋料，而是在基底菜之外加入蒟蒻、美白菇、玉米筍、雲耳、綠花椰、南瓜塊、新鮮季節時蔬等，為追求健康蔬食的民眾提供好選擇；同樣配有基底菜的「漿漿好」套餐則是加了魚餃、九層花枝貝、起司魚豆腐、豆製品、鑫鑫腸、魚卵卷、黃金圈等火鍋料，超豐盛配料帶來滿足感；再加上每鍋皆附有白飯或冬粉，也可加價換烏龍麵或韓國泡麵，隨自己喜好客製化滿滿一鍋專屬美味很簡單。

就愛大口吃肉的民眾現在更是大嗑12MINI鍋的最佳黃金時期，即日起至12/31止，只要到指定門市外帶或電話外帶，消費任一鍋即可免費「肉加倍」，每鍋限贈乙份並限同品項。選好喜歡的鍋物、點餐，剩下的就交給專業的來，現點現煮的懶人美食加上各種加料好康，讓「無鍋不歡」的火鍋迷們天天都能方便享受幸福美味。

Linespot點餐：https://wowfoods.cc/togo_12mini