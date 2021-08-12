石二鍋聯名好菇道推「一起挺過能量盒」　火鍋外帶滿499元贈「肉＋可愛刻字豆腐」防疫不「菇」單

▲石二鍋和好菇道合作推出「一起挺過能量盒」，外帶滿額即贈一盒。（圖／石二鍋提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣疫情在全民努力防疫之下逐漸趨緩，餐飲內用禁令解封後許多餐廳也恢復開放迎接客人來店，但仍然有不少民眾選擇外帶餐點，回家享用更安心；部分餐飲業者也體諒消費者的心持續推出外帶優惠，像是人氣平價火鍋店「石二鍋」近日就推出「一起挺過能量盒」活動，只要購買生食外帶品項，消費滿499元即贈送「一起挺過能量盒」一盒，滿998即贈兩盒，以此類推，限量13萬份送完為止，表達守護在全台民眾身邊「一起挺過」疫情的決心，用新鮮美食為消費者加油打氣。

▲一起挺過能量盒中包含肉類和好菇道舞菇、雪白菇，還有刻上「石二鍋」、「一起挺過」字樣的豆腐。

在疫情下，人們變得更加注重飲食顧好健康，火鍋一次就能吃進肉類蛋白質、蔬菜高纖維和豐富配料營養，成為許多人家中餐桌常出現的料理；不過現代人生活忙碌，切菜備料等太花時間，因此不少人選擇直接到門店外帶火鍋回家，只要將湯底、菜肉等配料加熱煮熟後，就能吃到宛如在門店裡內用的熱呼呼美味。受到全台消費者喜愛的石二鍋，正是一直以「鮮食供應師」為己任，每天致力於提供新鮮、安心食材，套餐CP值超高自煮又很有儀式感，一頓吃下來份量充足、好吃又滿足。

石二鍋為了陪伴辛苦防疫許久的民眾「一起挺過」這個特殊時刻，除了持續提供鍋物外帶優惠，更樂邀長期夥伴「好菇道」一同響應，推出「一起挺過能量盒」活動，消費者外帶生食套餐、單點、加價購（不包含熟食外帶）消費滿499元，即贈石二鍋與好菇道聯名的「一起挺過能量盒」一盒，滿998元即贈兩盒，以此類推。能量盒中內含單點雪花牛或上選豬二擇一、好菇道舞菇＋雪白菇，以及印有「石二鍋」和「一起挺過」字樣的石二鍋豆腐各1塊，價值約105元。藉由品質嚴格品管取得認證的原肉塊和非基改豆製品，再搭配好菇道富含多種營養成分、具滑嫩鮮脆口感的舞菇及雪白菇，為民眾加肉添菜提供滿滿能量，和大家一起挺過不「菇」單，即日起限量共13萬份，送完為止。

▲「一起挺過能量盒」只送不賣，全台限量只有13萬份。

防疫期間在家也能品嚐令人懷念的石二鍋還不用排隊，外帶美食新鮮美味不打折，民眾不僅省下自煮清洗、備料等烹調時間、樂得輕鬆，還能從美食中獲得石二鍋與好菇道「一起挺過」相互補給鼓舞的心意，讓人吃了不但暖胃更暖心，不出門也能有好「饗」受，為日常生活灌注滿滿元氣。

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