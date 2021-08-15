暴雨狂灌日本！河水溢出包圍醫院、土石流直衝民宅　百萬人受影響

▲日本連日降下暴雨，導致境內多處傳出水災和土石流的災情。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

受鋒面滯留影響，剛辦完奧運會的日本最近有好幾處地區連日降下暴雨，導致九州7個縣與本州的長野縣連連傳出水災和土石流等災情，並造成多人死亡或失蹤。

據共同社報導，隨著日本連日降下暴雨，氣象廳已向九州的佐賀、長崎、福岡以及廣島4個縣發布了「大雨特別警報」，並呼籲當地的142萬居民盡快採取措施，以確保自身安全。國土部指出，在九州的7個縣中，有14條河流已經潰堤，讓佐賀縣溫泉小鎮武雄等旅遊勝地在遭受新冠疫情衝擊後，再次面臨沉重打擊。

日本政府證實，受附近六角川水位升高、自然溢流影響，佐賀縣的順天堂醫院在極短時間內就被大水圍困，醫院只能緊急將病人疏散到2樓以上的樓層等待救援。

▲日本長崎發生土石流，目前已確認1名婦女死亡。（圖／路透）

連日大雨也引發了不少土石流事件，長崎縣雲仙市政府透露，當地在13日發生了一起土石流意外，救護人員在泥石流中尋獲59歲婦女森文代（Fumiyo Mori）的屍體，她67歲的丈夫康広（Yasuhiro）和32歲的女兒優子（Yuko）則下落未明。

NHK也報導指出，長野縣岡谷市在8月15日凌晨5點30分左右發生土石流，砂土被沖落後直接灌入附近民宅，造成至少5人被埋。救災人員趕到現場後順利將所有人救出，但其中有一位40多歲女性、一位10多歲的少年和一名10歲以下的男童，因為發生心肺功能停止而喪命，另有2人受輕傷。

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