打日送的AZ！包裝印「明治」　前台大醫曝原因：有吃到冰淇淋錯覺

▲日本AZ疫苗包裝上有「明治Meiji」的字樣。（圖／食藥署提供）



記者陳俊宏／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧分享自己接種了第二劑AZ疫苗，還提到為何日本AZ包裝上有「明治Meiji」的字樣，「有吃到冰淇淋的錯覺。」

林氏璧13日在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，貼出自己的新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，只見他5/14打了第一劑AZ，8/13接種第二劑AZ。他說，AZ戰隊打好打滿！兩劑相隔已13周，有研究顯示AZ第二劑延後打抗體還更高，因此他不太擔心效果會降低。

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▲▼日本AZ疫苗包裝上有「明治Meiji」的字樣。（圖／記者呂佳賢攝）



林氏璧說，第二劑還是打到日本贈與的疫苗，感激！此等恩情，他日必定回到日本玩好玩滿，刷爆信用卡，為日本經濟振興貢獻心力；打完疫苗第二天一大早開始，注射處有點疼痛，舉手會痛，但可說輕微，沒有發燒、疲勞等。

林氏璧也提到，為何包裝上有明治Meiji的字樣？明治控股公司其實有食品和醫藥品兩大部門，英國AZ公司和日本政府簽訂了1.2億劑疫苗的契約，3000萬劑的原液從國外進口，9000萬劑由日本的JCR Pharma在國內製造。

林氏璧表示，接下來由KM Biologics和第一三共的子公司負責裝瓶、包裝，保管和流通則由明治旗下的Meiji Seika Pharma公司負責，「也因此讓我們看到了Meiji的商標，有吃到冰淇淋的錯覺。」

▲▼林氏璧分享接種第二劑AZ。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）

