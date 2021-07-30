　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

▲▼ Persil,寶瀅,美式賣場,洗衣精,除菌,消臭,抗疫,優惠,Costco好市多商品經驗老實說。（圖／民眾提供）

▲來自德國的「Persil寶瀅」再次於好市多祭出超殺折扣，吸引不少民眾在微解封時刻排隊搶購。（圖／網友提供，請勿翻攝以免侵權）

消費中心／綜合報導

儘管疫情看似逐漸趨緩，但「抗菌」、「除臭」等關鍵字，仍然是消費者關注的重點，顯見人們還是沒有鬆懈日常防疫的心！最近，FB社團《Costco好市多商品經驗老實說》就有網友分享許多人到賣場總會搬個幾瓶回家的「Persil寶瀅全效能洗衣凝露」，大容量4公升現在直接現折150元，鈔票直接少掏2張。已經入手的網友紛紛在社團表示「超有感」。


 

▲▼ Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感 。（圖／翻攝自臉書）

▲網友求推兼具抗菌力和清潔力的洗衣精，掀起大家蓋樓討論。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說，下同

疫情改變了許多生活型態，其中也包括「洗衣習慣」。從疫情爆發到現在，很多人堅持只要出門一趟，返家後的衣物都要脫下來全部換洗，以達到徹底防疫；然而，許多家庭也都發現，洗衣產品就此成為防疫期間消耗速度「有感變快」的家用品之一。這次好市多祭出的優惠，經網友掐指一算發現，這個大容量的四公升Persil寶瀅洗衣凝露，此次再加上難得的折扣，擺在眼前的超低價，等於洗一次衣服只要4塊多讓人不加思索多拿幾罐，網友也在社團中分享「洗潔力跟其他牌比效果很不錯～」並且分析，「之前就買過透明蓋子覺得不錯這次才買金蓋，覺得它在淨污力方面有更加強」、「這罐味道是我用過算滿喜歡的，淡淡清香又不會到很香精」。此次優惠至8/5，為避免群聚，社團也掀起一波團購幫買潮。

▲▼ Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感 。（圖／翻攝自臉書）

來自德國、熱銷 No.1品牌的「Persil寶瀅」，其實平常就算沒有折扣，一直以來也都在各大通路創下亮眼的回購成績，品牌名更是深植人心。如今在疫情籠罩下，人們不只追求洗乾淨，更強調深度抗菌功效，推出全新酵素配方的Persil寶瀅，除了主打可以深入衣物纖維、洗去各種髒汙外，針對纖維內各種常見細菌，也強調可達到抗菌99.9%的功效、還有德國香氛科技，能有效中和異味。

近來正值盛夏，即使為了防疫減少出門，但只要外出一趟，不管大人小孩一定都是滿身大汗、臭烘烘的回家！ 為了幫全家人打擊異味，Persil寶瀅也強調藉由獨家設計的德國香氛科技，能在洗滌過程中，中和依附在纖維的臭味，最後再幫容易累積味道的衣物，如外套、牛仔褲、枕頭套等，釋放持久的清新香味。而針對時下家庭最在意的敏感刺激等問題，品牌也強調，Persil寶瀅成分溫和且不含螢光劑，要讓洗衣的大人與穿衣的小孩，在疫情期間都能更安心。

不只把看得見的污漬洗到不留痕跡，更要讓疫情期間一出門就焦慮的人，返家後放心把衣物丟進洗衣機、倒入半個瓶蓋的洗衣凝露，輕鬆對付看不見的威脅。連續幾篇分享優惠特價的消息，也把默默潛水的愛用者以及首次入坑者給召喚出來，「有一些洗衣精會加有螢光劑，這個洗起來讓人挺安心的」、「我家和娘家也都用這牌，從透明蓋子的用到金色的，洗得真的很乾淨！看到抗菌99.9%毫不猶豫再買2罐，用量也非常省．曬過太陽或是烘乾後的味道很舒服。」網友也很貼心提醒「這瓶好用～因為是濃縮，不用倒太多喔！」。

▲▼ Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感 。（圖／翻攝自臉書）

這段期間，謹守著「非必要不外出」的原則，但最扼腕的莫過於錯過賣場優惠，搶不到家人都需要的防疫必需品，所幸有社團裡的暖心update，讓網友不厭其煩再次提醒，「記在行事曆，8/5前一定要找個採購日去囤幾組」、「折價150元真的非常划算」。讓熱銷全球的德國品牌以及不囉唆的優惠折扣，幫所有家庭齊心「抗疫」。

ET快訊
衛斯布魯克交易到湖人！　詹皇又組「夢幻3巨頭」
1張圖看「林昀儒4強對手有多強」！　黑人傻眼：都是世界級球王
快開帳戶！　第一批所得稅「直撥退稅」今入帳
楊勇緯、羅嘉翎打2劑疫苗仍住防疫旅館　教育部揭「7+7」加嚴
「證件妹」25公尺手槍射出584分！　吳佳穎暫居第4有望晉決
系統開放混打？第一劑莫德納、第二劑竟可選AZ高端　指揮中心給
庾澄慶60大壽「小哈利罕見做1舉動」　2張照片洩父子真實狀況
林佳恩女子射箭不敵美國　16強止步
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本超搶手給皂機　美式賣場睽違一年再度引進！上次沒買到　把握機會手刀帶回家

美式賣場電動牙刷、美白牙貼接力特價！居家養出迷人微笑趁現在

入手沒？！ 網友推薦美式賣場4大高回購率品項　保證不踩雷 ！

為「團圓中秋」做好暖心準備！奇華餅家堅持「頂級餅餡」以雋永滋味傳達心意

疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

Sony X90J搭載「仿人腦思考的處理器」霸氣上市！「臨場畫質音效＋高CP值」通吃追劇迷與PS5玩家

Sony黑科技帶來全新仿人腦的處理器！OLED A80J防疫在家追劇、打game享受沉浸式體驗

誰打翻了調色盤？紐約特製甜美夫婦小宅　嫩粉紅、薄荷綠的迷人組合

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

全聯爸爸節檔期開跑！補品保健品下殺、9款專攻歐爸家電47折

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

誰打翻了調色盤？紐約特製甜美夫婦小宅　嫩粉紅、薄荷綠的迷人組合

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

全聯爸爸節檔期開跑！補品保健品下殺、9款專攻歐爸家電47折

掌上型果汁機、摺疊扇太Q！超商最新卡娜赫拉集點送　還有限量福袋

挺東奧！百貨同推限定優惠　千元抵用直接折、咖啡免費送

東森購物網「中元普渡」好禮三重送　東森幣快閃擴大折抵最高80%

陽獅集團任命台灣新管理層　兩項任命即刻生效

爽嗑自製「統一布丁芒果雪花冰」夏日超消暑　網淚回「永遠等不到布丁結凍就消失」

夏普震旦解封+0優惠！冷氣、筆電、60吋電視推0元方案　指定家電再送「夏普蛾眼科技面罩」

女友房間驚見「神秘粉毛巾」　他臉綠了：是行動AV車拍攝紀念！

莊智淵止步16強！「一日球迷怒了」洗版埃及對手IG　網全搖頭

詹皇又組「夢幻3巨頭」　繼騎士、熱火後生涯第3度壯舉

劉彥君／股市老師帶頭衝，賠錢會退嗎？

國人最關注東奧前5名項目出爐　37%上班族為買周邊花3551元

1張圖看「林昀儒4強對手有多強」！　讓黑人傻眼：都是世界級球王

陳奕打AZ疫苗吃全餐！　苦戰副作用48hrs：難以形容的難過

台南小東路地下道強降積淹水40公分　警方封鎖派員警戒

日女星看東奧：台灣一定要拿冠軍唷！　異國婚和平「全靠一原則」

為何東奧國手吃的滷味不能放丁香、飯糰不能加油條？

郭婞淳其實很嬌小！站170cm女主播旁差一截　靠彈琴紓壓…《刻我》失誤了吐口氣再挑戰

消費熱門新聞

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

爸爸最愛禮物TOP3　吃大餐竟意外落榜

全聯推15款芋頭控鹹甜必吃清單！

日本賣翻「抗菌神物」　一噴除菌全面防護

夏普震旦24週年慶冷氣電視通通+0

慶祝郭婞淳奪金！超商美式、拿鐵買1送1

肯德基、摩斯、漢堡王「買1送1」

即將降二級直擊美式賣場秩序良好

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺

全聯開賣「豐盛號」2款人氣吐司

慶郭婞淳奪金成功！超商連4天美式、拿鐵買2送2

披薩也能跨店取、轉送好友了！

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商限時優惠一次看

全聯限時第2件半價、美式咖啡10元

更多熱門

相關新聞

挺東奧！百貨同推限定優惠

挺東奧！百貨同推限定優惠

東京奧運氣氛正夯，台灣選手展現實力奪牌，也鼓舞國人低迷已久的防疫心情，新光三越、微風與京站也針對這股熱血氣氛，推出相關優惠，包括千元抵用券使用期延長、咖啡免費送，還有粉絲團留言抽T恤，讓你不在東京也能體驗奧運風。

限時3天領牛筋麵、牛丼買1送1券

限時3天領牛筋麵、牛丼買1送1券

5折序號先領！在家輕鬆就能逛小7

5折序號先領！在家輕鬆就能逛小7

超狂買1送1！國際唇膏日優惠總盤點

超狂買1送1！國際唇膏日優惠總盤點

慶郭婞淳奪金成功！超商連4天美式、拿鐵買2送2

慶郭婞淳奪金成功！超商連4天美式、拿鐵買2送2

關鍵字：

Persil寶瀅美式賣場洗衣精除菌消臭抗疫優惠Costco好市多商品經驗老實說

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面