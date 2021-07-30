Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

▲來自德國的「Persil寶瀅」再次於好市多祭出超殺折扣，吸引不少民眾在微解封時刻排隊搶購。（圖／網友提供，請勿翻攝以免侵權）

消費中心／綜合報導

儘管疫情看似逐漸趨緩，但「抗菌」、「除臭」等關鍵字，仍然是消費者關注的重點，顯見人們還是沒有鬆懈日常防疫的心！最近，FB社團《Costco好市多商品經驗老實說》就有網友分享許多人到賣場總會搬個幾瓶回家的「Persil寶瀅全效能洗衣凝露」，大容量4公升現在直接現折150元，鈔票直接少掏2張。已經入手的網友紛紛在社團表示「超有感」。





▲網友求推兼具抗菌力和清潔力的洗衣精，掀起大家蓋樓討論。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說，下同）

疫情改變了許多生活型態，其中也包括「洗衣習慣」。從疫情爆發到現在，很多人堅持只要出門一趟，返家後的衣物都要脫下來全部換洗，以達到徹底防疫；然而，許多家庭也都發現，洗衣產品就此成為防疫期間消耗速度「有感變快」的家用品之一。這次好市多祭出的優惠，經網友掐指一算發現，這個大容量的四公升Persil寶瀅洗衣凝露，此次再加上難得的折扣，擺在眼前的超低價，等於洗一次衣服只要4塊多！讓人不加思索多拿幾罐，網友也在社團中分享「洗潔力跟其他牌比效果很不錯～」並且分析，「之前就買過透明蓋子覺得不錯這次才買金蓋，覺得它在淨污力方面有更加強」、「這罐味道是我用過算滿喜歡的，淡淡清香又不會到很香精」。此次優惠至8/5，為避免群聚，社團也掀起一波團購幫買潮。

來自德國、熱銷 No.1品牌的「Persil寶瀅」，其實平常就算沒有折扣，一直以來也都在各大通路創下亮眼的回購成績，品牌名更是深植人心。如今在疫情籠罩下，人們不只追求洗乾淨，更強調深度抗菌功效，推出全新酵素配方的Persil寶瀅，除了主打可以深入衣物纖維、洗去各種髒汙外，針對纖維內各種常見細菌，也強調可達到抗菌99.9%的功效、還有德國香氛科技，能有效中和異味。

近來正值盛夏，即使為了防疫減少出門，但只要外出一趟，不管大人小孩一定都是滿身大汗、臭烘烘的回家！ 為了幫全家人打擊異味，Persil寶瀅也強調藉由獨家設計的德國香氛科技，能在洗滌過程中，中和依附在纖維的臭味，最後再幫容易累積味道的衣物，如外套、牛仔褲、枕頭套等，釋放持久的清新香味。而針對時下家庭最在意的敏感刺激等問題，品牌也強調，Persil寶瀅成分溫和且不含螢光劑，要讓洗衣的大人與穿衣的小孩，在疫情期間都能更安心。

不只把看得見的污漬洗到不留痕跡，更要讓疫情期間一出門就焦慮的人，返家後放心把衣物丟進洗衣機、倒入半個瓶蓋的洗衣凝露，輕鬆對付看不見的威脅。連續幾篇分享優惠特價的消息，也把默默潛水的愛用者以及首次入坑者給召喚出來，「有一些洗衣精會加有螢光劑，這個洗起來讓人挺安心的」、「我家和娘家也都用這牌，從透明蓋子的用到金色的，洗得真的很乾淨！看到抗菌99.9%毫不猶豫再買2罐，用量也非常省．曬過太陽或是烘乾後的味道很舒服。」網友也很貼心提醒「這瓶好用～因為是濃縮，不用倒太多喔！」。

這段期間，謹守著「非必要不外出」的原則，但最扼腕的莫過於錯過賣場優惠，搶不到家人都需要的防疫必需品，所幸有社團裡的暖心update，讓網友不厭其煩再次提醒，「記在行事曆，8/5前一定要找個採購日去囤幾組」、「折價150元真的非常划算」。讓熱銷全球的德國品牌以及不囉唆的優惠折扣，幫所有家庭齊心「抗疫」。