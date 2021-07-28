防疫也別忘了防曬！女神現蹤捷運涼感上衣掀風潮

▲今年夏天，不只防疫要顧，防曬也不能忽略。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

炎炎夏日，路上大大看板，讓人忍不住看一眼，原來是女神田馥甄（Hebe）代言的ONE BOY冰鋒衣，除了阻擋紫外線 更主打涼感再升級，成為許多男女生的首選。

夏天對抗紫外線，對大多數的人來說都很重要，民眾認為「夏天不能被曬黑，一定要準備防曬的東西，不管是雨傘或者是防曬外套之類的，因為我有在注意這個牌子就是一段時間了，我同事朋友什麼的，有時候也會穿這個，然後他們就會推薦我說可以買看看。」

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▲▼藝人田馥甄ONE BOY冰鋒衣，業者在公車站加裝噴水霧，讓民眾等公車，也能稍微清涼一下。（記者謝婷婷攝）

公車停靠站居然有灑水裝置，這麼一噴，也讓等車熱得受不了的民眾瞬間透心涼，民眾表示，「站到一半就突然灑水下來，就覺得揪甘心，就是很窩心，那麼熱還有灑水的系統，就覺得很涼爽。」

不只戶外，捷運車廂內，女神Hebe也跟你一起搭捷運，夏天肌膚保養是關鍵，艾杜紗的高機能毛孔淨透凝膠，清新舒緩葡萄柚香氣，洗後清爽不緊繃，宅男女神安心亞代言的花王蘇菲娜， 針對夏天肌膚出油 戴口罩造成的肌膚不穩定，清潔、保濕、底妝一次到位，還有來自美國的西北櫻桃，豐富的維生素C ，讓你吃出好氣色增強免疫力。

▲防疫商品夯，殺菌衣櫥、洗手慕斯、眼藥水等等，都受民眾關注。（圖／記者謝婷婷攝）

防疫商品夯，日本獅王推出料理專用洗手慕斯，能有效去除殘留手上的異味、色素，以及獅美露活視捷眼藥水，高濃度維他命A ，能舒緩長時間盯著螢幕，造成的眼睛疲勞。就怕外出也把細菌帶進家中，幫衣物殺菌清潔，LG蒸氣電子衣櫥，除濕式乾衣技術，讓細菌、異味、灰塵通通out。

手遊新作《哈利波特：魔法覺醒》，重返霍格華茲魔法學院，讓人彷彿身歷其境，出現在捷運站裡，同樣格外吸引目光的還有這款，新型態戰術攻防手遊《明日方舟》，考驗玩家們在高危險地區，如何對抗「整合運動」的感染者勢力。

▲▼防疫在家，追劇、揪朋友線上玩遊戲，近來已經成為許多民眾休閒娛樂之一。（圖／記者謝婷婷攝）

擁有超夯韓劇梨泰院、金秘書為何那樣版權，韓國最大原創內容公司Kakao Page，因網路漫畫翻拍戲劇爆紅，如今正式進軍台灣，將帶來更多韓國的人氣網漫。

▲麥香串聯全台灣畢業生製作影片，意外勾起民眾的青春回憶。（圖／記者謝婷婷攝）

麥香串聯全台高中畢業生，自製充滿歡樂回憶紀錄，搭捷運更可以看到「青春高飛、大大祝福」等字樣，同樣也是大家熟悉的飲品純喫茶，經典無糖綠茶、紅茶，回甘香甜口感是不少民眾消暑聖品，面對炎熱高溫，今年夏天，不只防曬很重要，防疫也得顧好，日常生活中食衣住行上的對策，都是民眾注目焦點。