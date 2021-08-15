台日友好！　台南金城國中棒球隊與黃偉哲跨海以影片致謝日本捐疫苗

▲曾赴日本山形市交流的台南市金城國中棒球隊師生特地製作謝卡拍照，與市長黃偉哲製成感謝影片，要將滿滿的感謝心意傳達給台南日本友誼市山形市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為感謝日本三度捐贈疫苗給台灣，曾赴日本山形市交流的台南市金城國中棒球隊師生特地製作謝卡拍照，與市長黃偉哲製成感謝影片，要將滿滿的感謝心意傳達給台南日本友誼市山形市。





台南市長黃偉哲市長表示，日本這次對台灣的雪中送炭展現了真友誼，很高興看到台南的師生積極表達謝意。日前黃偉哲也以優質芒果感謝日本捐疫苗，空運了250公斤的台南愛文芒果到日本，請台北駐日經濟文化代表處謝長廷代表協助致贈給予日方相關人員。





黃偉哲進一步說明，山形市在2017年與台南締結為友誼市，雙方交流相當頻繁，這次參與影片的金城國中，曾赴日與山形市小朋友進行棒球交流；山形市除兩度由官方率團參加台南市巨人盃青少棒賽，市長佐藤孝弘更曾於2019年親率市民團來訪。





黃偉哲感謝地說道，山形市在疫情衝擊下仍不忘向當地市民介紹台南，處處展現了對台南的真友誼，山形市是本屆東京奧運台灣的接待城市之一，7月底當地辦理的街邊市集中，張貼有大型海報為台灣帕運柔道選手李凱琳加油，現場也特別設置了台南專屬攤位販售台南芒果、鳳梨酥等物產。





金城國中蔡明昌校長表示，在日本贈送台灣疫苗之後，金城國中一直在思考如何在疫情中向山形表達感謝之意，又同時能維繫與山形市的交流，這次帶領棒球小選手隊製作卡片，並在台南各知名景點（安平古堡、億載金城）拍照，希望帶領師生向日本及山形市表達感謝之意，也同時送上台南美景。

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