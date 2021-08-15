嘉義市推動科學教育　中小學科學展覽會各類組獲獎

▲嘉義市「跨越甲子、前進+1」第61屆中小學科學展覽會得獎名單。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第61屆中小學科學展覽會日前透過線上直播方式辦理頒獎典禮，代表嘉義市參展的學生，從來自全台各地四百多件的作品中嶄露頭角，高國中小組獲得不錯獎項。可見在教學團隊長期推動科學教育的耕耘下，參賽隊伍表現穩定且逐步成長，獲獎作品的研究主題及素材皆在日常生活裡隨處可見，除應108課綱素養導向之外更是印證了生活處處是科學。透過師生腦力激盪、創新發想的研究主題、動手做科學，顯見嘉義市推動科學教育的成效以及學生們的科學創意軟實力。

嘉義市得獎獎項如下：國小組，崇文國小兩支參賽隊伍分別榮獲生物科第三名和團隊合作獎以及數學科團隊合作獎、嘉北國小榮獲生活與應用科學科(1)(機電與資訊)佳作，嘉大附小榮獲生活與應用科學科(2) (環保與民生)第三名。而在國中組，北興國中的兩支參賽隊伍分別榮獲生物科第三名以及生活與應用科學科(2)(環保與民生)佳作、民生國中榮獲物理科第三名、蘭潭國中得到化學科團隊合作獎。嘉義高中則是在高中組電腦與資訊學科奪下第一名及微軟少年英雄獎，而嘉義高工也在高中組的工程學科(一)得到第一名和微軟少年英雄獎。



民生國中獲獎作品指導老師陳正雍老師及吳明訓老師說「水龍搶珠－探討不同條件下雙水柱的交纏狀況」，這件作品的作者為七年級學生，如此精采的表現，實在難能可貴。

北興國中的獲獎作品「嘉有諸叫聲-嘉義市諸羅樹蛙棲地鳴叫行為調查研究」指導老師林嘉慶老師與陳雪卿老師則是表示：本件作品參賽學生對獨角仙、諸羅樹蛙進行長期的追蹤研究，發現了與以往截然不同的鳴叫行為，顛覆長久以來的認知，這就是值得讚許的探究精神。



市長黃敏惠指出，嘉義市今年很榮幸能與國立臺灣科學教育館共同辦理第61屆全國科展，但受到疫情影響，實體系列活動在多方考量及評估之下只能很遺憾的停止辦理，也因為配合防疫措施，與競賽相關的作業方式都跟以往大不相同。雖然如此，參加科展的指導老師、參賽學生都沒有鬆懈，每位團隊成員都為研究作品付出最大的心力及時間，努力堅持到最後一刻。



教育處處長林立生也表示，嘉義市今年與國立臺灣科學教育館共同辦理第61屆全國科展，原規劃了好多精彩又富有科學教育意涵的系列活動，為了讓辛苦遠從其他縣市來到嘉義市參展的師生好好認識這座充滿人文底蘊的幸福城市。但也因為疫情的關係，實體活動停辦，所以特別為嘉義市國中小學的學童轉型為科學寶盒的體驗課程，也期待明年的科學168。

備註：團隊照片拍攝時間為110年5月之前，為報名所用之資料照片。

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