給說法／因應疫情的遠距開庭適當嗎

▲疫情嚴峻下，為免群聚，除了企業改採遠距開會或上班，司法院也擬定相關特別條例草案，針對遠距開庭有諸多規範。（圖／pixabay）

國內新冠疫情嚴峻，全國各法院為了避免群聚感染，除了具時效性、急迫性的案件外，皆暫緩開庭，但是長期無法審理，也會造成人民的權益受到擔誤。

去年美國受到疫情嚴重影響時，便已經開始使用視訊開庭，小至交通違規、重至刑案，都可以透過網路進行訴訟程序。我國司法院也於6月初擬定《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》草案，並將迅速送請行政院會銜後，函請立法院審議。

特別條例規定了什麼

司法院在新聞稿中提到，草案與遠距開庭較相關的重點有：

1. 法院得對於法庭席位、旁聽、臨時開庭、宣示裁判等事項，實施一定之處置或措施。

2. 於一般刑事案件、少年保護事件及少年刑事案件，法院、檢察官、檢察事務官、司法警察（官）於一定要件下，得以遠距視訊科技設備進行程序；民事或家事事件，法院認為適當時，得依當事人、法定代理人、程序代理人、輔佐人或其他關係人之聲請或依職權以相同設備審理。

3. 除現行已得採科技設備傳送之文書外，押票、裁定、審理及執行程序等相關文書亦得以科技設備傳送；民事或家事訴訟事件，法院得以科技設備傳送訴訟文書。

4. 如因身著防護裝備而行動不便或欠缺相關設備，難以當場製作刑事訴訟之筆錄，得依當場之錄音事後補行製作。

5. 本條例性質為傳染病流行疫情嚴重期間之特別法，如非為因應傳染病流行疫情之目的，或非屬此等期間，仍回歸適用關於各該程序之一般規定辦理。

遠距開庭早有相關法源

雖然司法院到近日才擬定較為完備的遠距視訊開庭法規，不過在《刑事訴訟法》中，其實過去早已有相關的規定，例如第177條、第197條、第211條便規定得以科技設備遠距訊問，不過僅限於證人、鑑定人、通譯等比較不會影響被告到場權或訴訟權之身分。

另外，《民事訴訟法》也於今年1月新增第211-1條，當法院認為有必要時，得依聲請讓當事人、法定代理人、訴訟代理人、輔佐人或其他訴訟關係人以科技設備遠距直接審理。

從立法就可以發現，其實還是能看出司法院仍擔憂對被告在刑事訴訟上的權利，可能會因遠距開庭而有所犧牲，所以草案僅有疫情期間不得不讓被告使用遠距開庭；相對的，民事訴訟則已經直接增訂相關規定，日後在必要時還是可以採用視訊的方式到庭。

如何落實公開審理

司法院雖然聲明以遠距視訊方式開庭，還是會保障當事人接受公平審判的權利，不過卻沒有提到「公開審理」要怎麼落實，畢竟審判公開也是由憲法保障、讓第三人得見聞審理過程之正當法律程序，屬於人民公平受審權的保障項目，不可被忽略，應該要利用法庭直播實現，在英、美法院甚至利用YouTube平台提供民眾旁聽，以貼近大眾的網路使用習慣。

台北律師公會也提出聲明，認為除了需要落實公開審理之外，基於可能因為設備良莠不齊，導致開庭成效恐不如實際到庭，因此對於法院或檢察署損害當事人權利行使之決定，應讓當事人有選擇及提起救濟的機會，讓法院或檢察官的決定能受到事後審查，以確保當事人完整的權利。

另提到因受疫情影響，郵務機構遞送文件的時程也會有所調整，可能導致訴訟當事人遲誤法定不變期間（例如20天內須上訴），所以特別條例草案應該要加入「因疫情遲誤法定不變期間之例外回復原狀規定」，以免當事人因疫情導致無法即時捍衛其權利之情事發生。

雖說遠距視訊開庭是基於疫情的嚴重才被迫為之，但既然有辦法建立出相關的軟體、硬體設備，其實日後等疫情趨緩還是很值得運用，不僅已明定的民事訴訟，像是行政訴訟等程序若涉及權利侵害較小的案件，也應該可以使用視訊開庭，節省兩造通勤往返的時間，增進訴訟的效率。

此外，我們也建議司法院既然有心想建置遠距開庭制度，那在軟硬體上也應該一併考量，趁此機會更新法庭相關設備。以往在法庭上幾乎都是以固定式的單向攝影機進行錄影，可考慮以最新的技術和設備建置360度攝影和錄影，將法庭的全貌都展現出來，未來如果搭配遠距開庭，才能確實反映法庭開庭過程，好讓訴訟程序中各參與者，甚至包括旁聽民眾都能清楚訴訟進行狀況。（本文轉載自法操）

2021.6.15資訊更新：司法院新聞稿表示，各級法院已逐步進行遠距視訊開庭，但為避免線上違法錄音錄影，損及當事人及關係人肖像權、隱私權，故不採取線上直播或遠距視訊旁聽。法院仍公開，民眾若有法庭旁聽需求，可前往法院旁聽。

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