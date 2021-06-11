飯店「斜槓直播」千元枕頭熱賣！疫情期被迫轉彎　下波賣羽絨被

▲新悅飯店直播賣寢具。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情不降溫，民眾無法外出旅遊，待在家中玩手機時間大增，也間接刺激網路商機。「線上直播銷售」成為新的銷售模式。嘉義新悅飯店推出線上直播，賣自家港點及餐食，頗受民眾好評，每個月上看兩百萬收入，對飯店營收不無小補。日前更大膽推出飯店備品線上賣，想不到短短一小時內，爆量訂單湧入，瞬間賣掉120顆要價近千元枕頭，讓館方相當意外，因此，接下來還將推出五星飯店用羽絨被來回饋飯店粉絲。

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▲新悅飯店直播賣寢具，意外吸引粉絲買單。（圖／記者翁伊森翻攝）

新悅飯店表示，端午節將至，廚房產能卡在包粽子，但直播一周三天，加上粉絲表示冰箱空間都滿了，因此突發奇想去倉庫看館內的備品，看到20組高檔枕頭就拿來當鐵粉回饋商品供大家下標。原價1900的枕頭組，下殺1376元，不到一個小時賣光光，還超賣到要跟廠商追加，讓飯店工作人員對於下一波推出要價3千多元的羽絨被也信心十足。

▲新悅飯店直播賣寢具，枕頭上有專屬飯店標籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

飯店公關洪瑜萱表示，疫情期間大家也許都因擔憂想睡個好眠，所以意外觸動了寢具銷售的商機，為了不讓粉絲失望，才想賣飯店級的寢具，也因為飯店規格寢具在用料上一定比家用好，就拿飯店的羽絨枕舉例，市售的大多用大陸進口的水鳥羽毛，全羽毛但沒有羽絨，但飯店枕頭是用台灣的鴨絨及羽毛，睡很多次還是會澎，沒有睡久變形的問題。

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