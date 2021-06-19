防疫不鬆懈　台東夏雪芒果23日首度直播辦理品質評鑑

▲ 防疫不鬆懈，疫情期間台東夏雪芒果23日首度線上直播辦理品質評鑑。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導



有「芒果界LV」號稱的台東夏雪芒果，已成為台東優質芒果品牌，為激勵農民生產高品質、精緻化之果品，台東縣農產股份有限公司今年規劃辦理第一屆台東夏雪芒果品質評鑑活動，不過，因新冠肺炎疫情仍然嚴峻關係，在遵守相關防疫規則下，經開會決定於6月23日以全程錄影並採線上直播的方式進行。

農業處長許家豪表示，夏雪芒果有著五星級水果之稱，因此第一屆的品質評鑑活動地點也選在台東五星級的酒店-桂田喜來登酒店辦理，評鑑委員除了有夏雪芒果之母的高雄農改場李雪如研究員外，也邀請到桂田酒店的江昆松主廚等共五位專業的評委，參賽者需在重量、外觀、口感、糖度、總評等五個面向進行競爭，評鑑活動消息一出就吸引許多臺東夏雪芒果果農報名踴躍，期望自己辛苦耕種的果品能獲得好成績。

此次評鑑配合果品採收的季節，原希望讓有興趣的民眾共襄盛舉，讓大家能聞到現場四溢的夏雪果香，但無奈今年國內新冠疫情持續嚴峻，改為高雄區及台東區兩地辦理評鑑，評鑑現場也嚴格執行人流管控，以避免長途移動及群聚進而增加感染風險。參賽者及有興趣的民眾仍可在家線上觀看全程評鑑過程，並會於成績公布的第一時間，另進行冠軍果拍賣線上直播活動。

農業處指出，夏雪芒果品質好，但在種植時需要花費非常多的工夫，期望透過本次的評鑑活動能加強宣導農民提升果品品質，促進相互交流田間管理技術，打造優質夏雪芒果品牌形象，創造消費者、生產者雙贏的局面。台東農產公司吳柏成總經理同時也向民眾呼籲，要搶鮮吃夏雪芒果現在「正丟時!LV金呼呷」，相關購買資訊歡迎民眾洽詢台東農產公司(089)328-088。評鑑線上直播 https://reurl.cc/ZGWGG6 (台東朗粉絲專頁)

拍賣線上直播 https://reurl.cc/xG7GE4 (東港強粉絲專頁)

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