台南好Young跨年晚會線上直播　市府調整周邊交通管制

▲2021台南好Young跨年晚會不開放市民入場，改為線上直播。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為百分之百保障市民健康安全，台南市長黃偉哲宣布2021台南好Young跨年晚會不開放市民入場，改為線上直播，為避免人車聚集會場周邊，除維持原行人徒步區的規劃，其餘交通管制措施與接駁車服務均取消，請市民朋友配合各項交管措施及支持防疫工作。

交通局長王銘德指出，雖然原規劃的跨年晚會相關交管措施取消，但交通局仍將於智慧交通中心監控鄰近地區道路的交通狀況，及聯合警察局因應處理緊急狀況。

交通局表示，另因應公車改道，12時至凌晨24時，部分公車站位取消停靠「永華市政中心(府前路)」(雙向站位)、「二二八公園」(雙向站位)等鄰近站位，欲乘車的民眾請改至前後鄰近站位搭乘，如欲查詢受影響公車路線資訊，可電洽府城客運：(06)221-9177、四方客運：(06)298-6922、興南客運：(06)265-3121。相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站https://2384.tainan.gov.tw查詢或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。

交通局提醒，台鐵原配合跨年晚會所增開之加班車也將取消，請相關旅客注意搭車資訊。另台南市海安觀光商圈發展協會原申請12月31日至2021年1月2日舉辦的「2020海安跨年狂歡派對」，也經該協會臉書宣布取消，相關交通管制措施一併取消。

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