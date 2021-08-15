陸「網紅專家」被控論文抄襲　復旦大學對張文宏調查核實

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／取自上海市衛健委）

記者陳政錄／綜合報導

屢次發表防疫觀點出名的大陸網紅專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，近日被舉報「涉嫌學術造假」，他在2000年發表的博士論文，與山東齊魯理工一位教授的文章約3000字重和。據復旦大學15日通報，校方已經啟動調查核實，調查結果將及時公佈。

復旦大學研究生院15日發布，《關於對我校張文宏博士學位論文問題舉報的回應》，回應表示，「我們收到舉報，同時也關注到網上關於張文宏博士學位論文綜述部分問題的反映，學校已啟動調查核實，調查結果將及時公佈。」

▲防疫專家張文宏論文被控抄襲，復旦大學回應。（圖／取自上海復旦大學網站）

綜合陸媒報導，張文宏在網路平台上，被公開舉報的論文，是他在2000年發表的博士論文《結核分支桿菌KatG基因突變與其耐異煙肼機制的系列研究》，經過比對，有約3000字與齊魯理工學院黃海南教授的《KatG基因的分子生物學與結核分支桿菌異煙肼耐藥》重和。

據了解，張文宏該論文共95頁，總字數約7萬字，爭議內容主要集中在結尾處的「綜術」部分，而黃海南的論文是於1998年，先在《中華結核與呼吸雜誌》上發表，總字數約3700字，其結尾處附錄了19篇參考文獻。

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