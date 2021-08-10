營地1人1帳、步道單日往返限60人　雪霸有條件開放生態保護區

▲二級警戒延長，雪霸國家公園有條件開放生態保護區。（圖／記者彭懷玉攝）

生活中心／綜合報導

全國二級警戒延長至8月23日，內政部營建署配合中央政策，再度調整各國家公園遊憩據點及山屋相關防疫管制措施，生態保護區營地與步道採以總量管制方式開放，而山屋因考量通鋪密閉特性，仍暫時關閉。

雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)表示，開放生態保護區營地與單日往返路線，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。而為配合停車場降載50%措施、減輕周邊原鄉部落對人流管控疑慮，同時考量步道環境特性以及維持安全社交距離，單日往返路線承載量訂為每日60人。

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雪管處也提醒，入園民眾須加強個人衛生與清潔消毒、保持防疫社交安全距離、全程佩戴口罩，用餐則改採分時段、分流方式進行。「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」者，應取消或暫緩申請入園，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，也應自行取消入園。

至於山屋部分，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，仍全面關閉，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。雪管處將辦理入園行程含山屋申請案件之退件，並加強入園查核作業，若違規入住，將依國家公園法及雪管處入園規範處以罰鍰及暫停入園申請資格等處分。

另外，戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉，民眾仍應全程佩戴口罩並維持1公尺社交距離，停止100人以上聚會。雪管處強調將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法規定辦理裁罰。