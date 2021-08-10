　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

營地1人1帳、步道單日往返限60人　雪霸有條件開放生態保護區

▲野馬瞰山,雪霸農場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲二級警戒延長，雪霸國家公園有條件開放生態保護區。（圖／記者彭懷玉攝）

生活中心／綜合報導

全國二級警戒延長至8月23日，內政部營建署配合中央政策，再度調整各國家公園遊憩據點及山屋相關防疫管制措施，生態保護區營地與步道採以總量管制方式開放，而山屋因考量通鋪密閉特性，仍暫時關閉。

雪霸國家公園管理處(下稱雪管處)表示，開放生態保護區營地與單日往返路線，除同住家人以外，營地帳篷以1人1帳為原則。而為配合停車場降載50%措施、減輕周邊原鄉部落對人流管控疑慮，同時考量步道環境特性以及維持安全社交距離，單日往返路線承載量訂為每日60人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪管處也提醒，入園民眾須加強個人衛生與清潔消毒、保持防疫社交安全距離、全程佩戴口罩，用餐則改採分時段、分流方式進行。「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」者，應取消或暫緩申請入園，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，也應自行取消入園。

至於山屋部分，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，仍全面關閉，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。雪管處將辦理入園行程含山屋申請案件之退件，並加強入園查核作業，若違規入住，將依國家公園法及雪管處入園規範處以罰鍰及暫停入園申請資格等處分。

另外，戶外遊憩據點將加強監測人流聚集狀況，倘人流密度過高，將適時分流、管制或封閉，民眾仍應全程佩戴口罩並維持1公尺社交距離，停止100人以上聚會。雪管處強調將會同保安警察第七總隊第五大隊巡查，如有未戴口罩或群聚者，將報請相關機關依傳染病防治法規定辦理裁罰。

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
44％果粉想換iPhone 13　最期待這項「新功能」
快訊／林昶佐罷免案　第一階段通過！
快訊／雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治
快訊／瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河
快訊／許藍方首度回應了！　五點聲明反擊
義消見死亡車禍！CPR發現「是昔日恩師」　他悲吐：真的盡力了
金價閃崩！創4個月來低點　市場憂Fed提前升息
熱帶氣旋警報發布！新颱風可能生成　預期路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

來看天使的眼淚！台東嘉明湖步道重新開放　每梯限額40人

二級延至823！一次看懂「7鬆綁1禁止」　違規最重罰1.5萬

防疫警戒降二級　玉山國家公園開放部分生態保護區登山和營地路線

今夏帶著相機去旅行！「看見澎湖」大獎5萬、「菊島海漾」金賞3萬

攝影好手看過來！秀「海洋國家公園」美照　拿最高15,000元獎金

世界首創！公總推瀝青磚機械工法　15分鐘修復路面耐久度更高

善耕365／走訪泰北斯里蘭卡　公益界不老頑童—鄧爸

營地1人1帳、步道單日往返限60人　雪霸有條件開放生態保護區

男女間存在純友誼？網全靠「1件事」判斷：一人不符合就不純

熱帶氣旋警報發布！專家曝「新颱風生成」可能性　預期路徑出爐

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

世界首創！公總推瀝青磚機械工法　15分鐘修復路面耐久度更高

善耕365／走訪泰北斯里蘭卡　公益界不老頑童—鄧爸

營地1人1帳、步道單日往返限60人　雪霸有條件開放生態保護區

男女間存在純友誼？網全靠「1件事」判斷：一人不符合就不純

熱帶氣旋警報發布！專家曝「新颱風生成」可能性　預期路徑出爐

網漫鬼月特輯免費看！背景在大眾交通⋯LINE WEBTOON連續8天上線

不要再煩我！　12星座「不想聊天」的超真實回應

發揮世新媒體識讀特色　世新電台融入社會共榮

【廣編】千禧之愛「89量腰日」　呼籲防疫新生活「瘦腰」遠離重症

工作1年殘酷體悟！他感嘆「老鳥更愛聽話的新人」爆熱論

一橋之隔　北市半價入手！三重「台北橋商圈」指名度高

新台幣連3貶！收在27.831元　貶0.5分

501人困斷橋孤島第4天「最缺這物資」　綠營急宣布捐30萬賑災

125個月沒跌過　租金指數再創新高

「5倍券vs.現金」那個好？　呂秋遠分析利弊：當然是券

東奧慶功意外！電視台女員工墜樓重傷送醫　KTV群聚開趴釀禍

快訊／罷免案一階段達法定人數　林昶佐說話了

開打第3劑防Delta！以色列近60萬人已接種　副作用不到50例

台東森林公園入口老舊地標將拆除　提醒民眾注意安全

人妻被懷疑出軌「剃成禿頭」　恐怖老公還逼她宣傳「每天搞曖昧」

生活熱門新聞

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

該繳國民年金？網曝悲慘經驗：請三思

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

新北等14縣市　豪大雨特報

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

今增3例本土「全在新北市」

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

氣象局示警　2縣市迎劇烈降雨

快訊／今日新增3本土　再創警戒以來新低！

賣家荒謬喊「您訂的花生酥掉到台灣海峽了！」

遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

foodpanda「8月激省優惠碼」來了

他：阿中應該有一點點後悔吧？

更多熱門

相關新聞

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

玉山公園開放部分生態保護區營地路線

全國第二級疫情警戒延長至8月23日，玉山國家公園管理處宣布自明（10）日起，分階段適度開放部分生態保護區內的單日往返登山活動，部分營地路線也將開放，但非同住親友以1人1帳為原則，餐飲時不同帳共食、須在戶外通風處維持社交距離下分散用餐，且屬三密（密切接觸、密閉、密度高）空間的山屋仍持續關閉。

明起能搭阿里山小火車！嘉明湖開放住宿申請

明起能搭阿里山小火車！嘉明湖開放住宿申請

指揮中心宣布維持二級警戒　開放親子館、桌遊場所、游泳池

指揮中心宣布維持二級警戒　開放親子館、桌遊場所、游泳池

微解封口袋名單！雙流國家森林遊樂區門票限時半價50元優惠

微解封口袋名單！雙流國家森林遊樂區門票限時半價50元優惠

中央採基隆「雙軌制」　林右昌：感謝聽取建言

中央採基隆「雙軌制」　林右昌：感謝聽取建言

關鍵字：

雪霸國家公園二級警戒生態保護區營地步道山屋防疫管制雪管處雪霸國家公園管理處

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

快訊／新北抓到4例Delta　侯友宜提出警告

爸開應召站「4小姐全是親生女兒」！心酸結局曝

謝和弦、莉婭發聲「力挺許藍方」

許藍方吃到高潮全餐！情夫「最難境界也達到」

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面