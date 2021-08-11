　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

▲位於嘉明湖山屋旁的嘉明湖營地，自8月10日起開放申請。（圖／台東林管處提供，下同）

位於嘉明湖山屋旁的嘉明湖營地，自8月10日起開放申請。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處配合中央流行疫情指揮中心COVID-19疫情二級警戒，8月10日起再新增開放知本自然教育中心、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道（含附屬營地設施），但通鋪型山屋、浸水營古道-東段及戒茂斯山徑經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放。

▲位於嘉明湖山屋旁的嘉明湖營地，自8月10日起開放申請。（圖／台東林管處提供，下同）

▲▼嘉明湖國家步道自8月10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40位名額，最遲需於出發前1日之上班時間內提出申請。

林管處表示，嘉明湖國家步道自8月10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40位名額，最遲需於出發前1日之上班時間內提出申請，經許可後進入。往返步道0~2.7公里（向陽國家森林遊樂區松濤步道範圍），每日開放2梯次（7時~12時、13時~16時），每梯次人數40人，現場登記後進入。

▲位於嘉明湖山屋旁的嘉明湖營地，自8月10日起開放申請。（圖／台東林管處提供，下同）

嘉明湖營地同步自8月10日起開放4個營位之申請，申請方式請參考嘉明湖國家步道網站公告「林務局自然步道登山山屋於COVID-19防疫暫停開放期間之住宿申請作業暫行補充措施」。林管處再次提醒，依中央流行疫情指揮中心管制措施說明營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則，以預防群聚感染風險。暫不開放場域包含嘉明湖步道附屬向陽及嘉明湖山屋，請山友勿進入室內住宿空間。浸水營古道東段及戒茂斯山徑配合地方防疫管制維持不開放。

▲位於嘉明湖山屋旁的嘉明湖營地，自8月10日起開放申請。（圖／台東林管處提供，下同）

林管處呼籲，遊客進入所轄森林育樂場域須配合量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得進入；場域內須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。並於出發前充分蒐集資訊，謹慎規劃行程，友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。

各森林育樂場域開放情形，視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）、台東林區管理處官網（https://taitung.forest.gov.tw/）查詢場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至林務局網站查詢（https://www.forest.gov.tw/roadmaintain）。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

高雄海洋扶輪社送暖　贈防疫物資給脊髓損傷者

雲林斗六市巷弄「嚴重塌陷」封路管制　疑水利工程掏空路基

新北汐止運筍農路大翻修　八連路坑洞不平改善完工

雨後大清消　台南環保局人機總動員防天狗熱

新北三和國小食農教育新美學　化身小農夫體驗割稻、紮草人

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

南投縣推祖孫共廚拿好禮名額秒殺　資深阿公林明溱親下廚代言

嘉明湖步道開放囉！限額限梯次+限時　通舖型山屋仍禁住

日曬雨淋20年有倒塌危險　台東森林公園入口原木地標將拆除

高雄海洋扶輪社送暖　贈防疫物資給脊髓損傷者

雲林斗六市巷弄「嚴重塌陷」封路管制　疑水利工程掏空路基

新北汐止運筍農路大翻修　八連路坑洞不平改善完工

雨後大清消　台南環保局人機總動員防天狗熱

新北三和國小食農教育新美學　化身小農夫體驗割稻、紮草人

感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

大小型農機補助開始受理！申請有時間限制　花蓮農友把握機會

郭明錤：蘋果明年將推「多彩MacBook Air」　外觀與MacBook Pro相似

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

大健康生態圈跨界合作交流會明召開　平台受惠廠商估增五千萬業績　

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

TOYOTA C-HR「A柱死角」讓人心驚　北美駕駛視野最佳／最差車款

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

地方熱門新聞

即／台南囂張「野馬」逆向狂飆　人抓到了

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

疑水利工程掏空路基　斗六市巷弄嚴重塌陷封路管制

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

總統勘災　張麗善遞「四大訴求替提案書」

台南環保局人機總動員防天狗熱

三和國小食農教育　小農夫體驗割稻、紮草人

嘉明湖步道有條件解封　通舖型山屋仍禁住

金門議長追「自購疫苗進度」籲縣府：應積極爭取

警查出身分送返家　雲林翁露笑容比讚

快訊／雨天大火！高雄4樓頂加起火「濃煙蓋天」

有倒塌危險！台東森林公園原木地標將拆除

新北中元普渡規模縮小　宮廟供品助弱散播愛

「山寶貳號」布袋擱淺沉沒　澎湖宅配海鮮也沉了

更多熱門

相關新聞

一個解與不解之間的八八節

一個解與不解之間的八八節

台灣疫情防治有成，全台陸續開放店家內用。作者與女兒在外用餐慶祝八八節，卻發現當前「餐飲業防疫指引」與管理措施有下列這些問題⋯⋯？

二級警戒適度解封　嘉明湖滿水位迎客

二級警戒適度解封　嘉明湖滿水位迎客

二級延長！雪霸適度開放生態保護區

二級延長！雪霸適度開放生態保護區

雲林122處長青食堂解封　供餐不共餐

雲林122處長青食堂解封　供餐不共餐

看天使的眼淚！台東嘉明湖步道開放

看天使的眼淚！台東嘉明湖步道開放

關鍵字：

嘉明湖步道適度解封限額梯次開放通舖型山屋禁住

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面