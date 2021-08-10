二級警戒延長至23日　屏東縣萬丹游泳池+各鄉鎮運動設施開放

▲萬丹游泳池開放。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心宣佈全國二級警戒延長至8月23日，屏東縣政府配合中央政策，自8月10日起不降級、不解封，萬丹游泳池及各鄉鎮公所轄管運動設施開放，另彙整活動異動資訊，籲請民眾注意。

縣府表示，原定於8月10日至8月23日區間舉辦的活動，包含屏東縣遙控無人機展覽會、「移動共融遊樂園～玩出好關係 」枋山鄉場及潮州鄉場、英文兒童繪本說故事、2021屏東精品啡評鑑賽持續延期辦理，將視疫情狀況再評估研議是否恢復辦理。

持續停辦的活動包括：喘息服務-寶寶小天地、2021屏東總圖後青春期-創齡處方箋系列活動、長照諮詢服務、英文兒童繪本說故事、藝童趣、舊好勝 × 仲夏童樂會｜親子市集、日落劇場。

縣內場館新開放的包括：萬丹游泳池及各鄉鎮公所轄管運動設施(各類運動設施皆須依照防疫指引辦理)。

縣內場域持續閉館至8月23日:縣立體育館、棒壘球場、縣屬各級學校所屬運動設施(除操場外)、出火特別景觀區、勝利動物溜滑梯公園、屏東公園小火車、潮州區家庭福利服務中心、介壽圖書館、屏東縣11間數位機會中心、獵戶座天文台、屏東縣客家文化中心。

場館持續開放(開館區間8/10至8/23)：屏東縣遙控無人機飛行場、山川琉璃吊橋、四重溪溫泉公園(部分開放）、海口園區(含海口港旅服中心)、屏東火車站旅服中心、潮州火車站旅服中心、恆春轉運站旅服中心、水門轉運站旅服中心、孫立人行館旅服中心、禮納里公共服務中心（維持醫療門診；健身房課程以外展服務為主；行動藥師及行動營養師服務依據衛生局到宅整合服務開放期程配合辦理）、青年學院、青創聚落、職人町、屏東總圖、屏東演藝廳、屏東演武場、屏東戲曲故事館、勝利星村公有館舍-將軍之屋、孫立人行館、恆春民謠館、屏東可可園區、宗聖公祠、鶴聲國小教師研習中心、縣立田徑場、縣立棒球場、縣立舉重中心、原住民族文化會館、原百貨、屏東咖啡園區、紅藜文化館等。

社會福利機構持續開放(開館區間8/10至8/23)：屏東縣身心障礙福利服務中心、屏中區身心障礙資源中心、屏東縣老人文康活動中心、九如全人照顧整合支援中心、竹田老人文康中心、屏東縣高齡長輩照顧服務永大支援中心、潮州幸福舘、鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心、鹽埔社會福利綜合館、屏東社會福利綜合館、恆春區家庭福利服務中心、東港區家庭福利服務中心、屏東縣青少年中心、屏東縣幸福物資銀行實體店。

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