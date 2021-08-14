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快訊／磁磚小開「野馬男」聲押！撞女害命危　父母坐地檢署等消息

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市1名23歲葉姓男子，日前在IG發文嗆殺陳時中，還開著野馬跑車在台南街頭逆向闖紅燈。14日清晨南下苗栗，並在台一己線闖紅燈，當場將21歲的巫姓女騎士撞飛命危，更在警方移送時更比中指嗆聲。苗栗地檢署認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，於晚間9時30分向法院聲請羈押。

▲葉男將巫女撞成重傷昏迷後，依然毫無悔意，警方在移送時竟搖下車窗比中指，態度相當囂張。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉男將巫女撞成重傷昏迷後，依然毫無悔意，警方在移送時竟搖下車窗比中指，態度相當囂張。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼野馬男遭聲押，父母在地檢署等待消息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲野馬男遭聲押，父母晚間在地檢署等待消息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，14日清晨6時許，葉男開著野馬跑車行駛在苗栗縣竹南鎮台1己線，不但闖紅燈還高速撞上騎乘機車準備上班的21歲巫姓女子，造成巫女前額撕裂傷凹陷，顱內出血，右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，轉送林口長庚醫院急救。

▲▼因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

▲▼因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

▲▼因高速撞擊下，葉男的野馬跑車車頭已扭曲變形，巫女所騎乘的機車更被撞成廢鐵，轉送長庚醫院後目前還未脫離險境。（圖／記者黃孟珍攝翻）

不過，葉男在車禍發生後，頻頻在IG發限動「我的車完全報銷了」、「我在把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把我的速度降到最低，他受傷是因為飛出去墜地後翻滾的傷而已，我本身車子撞到她，她是沒受傷的」，還自稱第一時間替女騎士急救有功，「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」。

據了解，葉男的父母第一時間也趕至警局，面對自己的兒子屢屢闖禍也莫可奈何。警方14日下午將他依公共危險罪移送；經苗栗地檢署複訊後，認為犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，於晚間九點半諭知向法院聲請羈押。

苗栗地檢署表示，葉姓男子於14日上午5時許，駕駛自用小客車以超過時速100公里，在苗栗縣竹南鎮道路超速、闖越紅燈行駛，並於上午5時46分許，在竹南鎮台一己線路段，撞及巫姓女騎士，巫女傷勢嚴重經送往醫院救治，目前仍在急救中。

檢察官訊問後，認為葉男在速限60公里路段，竟嚴重超速(超過時速100公里)並闖紅燈，漠視其他用路人的權益並高度危及其他用路人之生命、身體安全。

由於葉男日前才在台南市因闖紅燈、逆向行駛經警方認定涉嫌公共危險罪移送偵辦，若不羈押將難以防免其再次危險駕駛傷害他人風險，而有羈押之必要。

因此遂以葉姓男子涉嫌刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，其中重傷害罪為最輕本刑5年以上之重罪，合併葉姓被告有逃亡、反覆實施重傷害犯罪之虞等理由，向苗栗地方法院聲請羈押。

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