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野馬哥FB被洗版！孝女親人斥無腦：你最好每天燒香　網轟垃圾人

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

桃園葉姓男子繼「槍殺陳時中」、「逆向違規」又出大包，14日清晨在苗栗竹南地區闖紅燈超速，將女騎士撞成重傷昏迷。事發葉男在IG瘋狂PO文引起討論，就連臉書也被網友出征，女騎士的表哥也前往留言，「因為你的無腦違規害她現在在加護病房」、「你最好從今天開始每天燒香拜佛，我小表妹可以康復回到正常生活。」

清晨6時許，23歲葉姓男子從桃園駕駛黃色野馬前往竹南，在台1己線因闖紅燈超速將23歲巫姓女騎士撞成重傷，事後葉男不斷在IG頻繁發布限動，其中包含「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」，指出他在將女騎士撞飛前的0.01秒先憑直覺將速度降到最低，女騎士所受的傷僅是因為飛出去落地翻滾的傷，強調野馬在撞擊時「並沒有讓女騎士受傷」。

▲手銬都關不住野馬　表哥悲：她好不容易長大…你最好每天燒香。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲葉男步出警局被移送地檢署時，即使帶上手銬由警方戒護，依然爆粗口。（圖／記者黃孟珍攝）

10個小時頻繁發布45則左右的IG限動簡直讓網友氣炸，紛紛肉搜葉男臉書前往留言痛罵，「期待你上新聞被家屬追打的慘樣」、「監獄等著你~」、「垃圾人怎麼不去死？」、「靠爸族的反社會人格。處(畜)生無誤」、「天會收你」等。

一名自稱重傷昏迷女騎士的表哥也留言：「我是這位女騎士的表哥，我無法理解你把我表妹撞成這樣還可以雲淡風輕的貼這些限動。如果今天不是你，她大可這個時間準備下班回家，畫她的畫或者看電視，你卻在限動大言不慚的說她的命是你撿回來的。他從小是我小舅舅自己帶大的，好不容易現在自己出社會開始工作，卻因為你的無腦違規行為害她現在在加護病房昏迷。你最好從今天開始每天燒香拜佛我小表妹可以康復回到正常生活。」

▲手銬都關不住野馬　表哥悲：她好不容易長大…你最好每天燒香。（圖／翻攝臉書）

▲一名自稱女騎士的表哥在葉男的臉書下留言。

葉男脫序還不只如此，傍晚5點多，葉男帶著手銬從警局戒護離開，看見大批媒體守候，竟在上警車後搖下車窗比中指。

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