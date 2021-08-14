野馬男飆撞孝女！家貧休學打工貼補家用+賺學費　上班途中慘遇劫

記者黃孟珍、陳凱力、林冠吟／苗栗報導

駕駛野馬跑車的23歲葉姓設計師，14日在IG發文，指自己以時速200公里狂飆，從南港到苗栗只花36分鐘。結果他在苗栗竹南將巫姓女騎士撞飛重創命危，女騎士親戚表示，巫女家境不好，休學工作存錢念書，不料14日上午6時許在前往美聯社便利店上班的路上，發生憾事。

▲「囂張野馬」闖紅燈狂飆！21歲女騎士遭撞飛重傷昏迷。（圖／記者黃孟珍翻攝）



女騎士的姑姑指出，巫女家庭經濟狀況並不好，「搞不好摩托車分期都還沒還完」，高中畢業後就先休學工作，希望可以賺一點錢再念書。巫女平時和爸爸、爺爺一起住，也相當孝順，要出門上班前都會和爺爺說「我要出門上班了」，14日清晨就出門是為了要前往竹南美聯社趕上6點的班。

▲遭野馬男撞上拋飛的巫姓女騎士，家境清寒，高中畢業後就休學念書，為的就是要存錢念大學。（圖／記者黃孟珍攝）

姑姑也說，巫女很單純，除上班外平常就是在家，平常所賺都會拿一些出來當作家用，其餘就是存起來念書，「她真的很想念書，如果有上大學的話，現在已經大三了吧」。

▲巫女的姑姑指出，巫女相當單純，賺到錢還會拿部分出來分攤家用。（圖／記者黃孟珍翻攝）



▲巫女和爸爸、爺爺一起住，圖為巫女小時候被爸爸抱在懷裡的照片。（圖／記者黃孟珍翻攝）

姑姑表示，至今都還不敢看巫女車禍的影像，「我看到都會起雞皮疙瘩」，平常也會和巫女說「騎車要慢一點」，巫女也會回應「知道啦」，但今天接獲分局才知道傳出這樣的憾事，不過這是「真的不是她的錯，怎麼知道會這樣」。

而針對巫女的傷勢，會交由醫生專業判斷處理，目前僅知巫女右半部傷勢較為嚴重，右大腿有開性骨折、前額撕裂傷凹陷，後續可能還需待傷勢穩定後再對頭部進行開刀。

對比葉姓男子在臉書上PO文炫耀自己買下將近200萬元的福特黃色野馬跑車，在臉書寫下「小弟也來跑小黃了，擴大經營版圖，小鮮肉現今22歲，優良駕駛、無不良紀錄，講幾個優良駕駛認證案例，曾經開車開到掉進稻田裡，前個禮拜才不小心撞歪葉子版，以至於車門開不起來，停車不會停，一次停兩格，不然就是不小心停到路上歡迎叫車，野馬小黃專送。」相當諷刺。

▲野馬男在臉書寫下自己是「優良駕駛」。（圖／翻攝自當事人臉書）