孕媽逆向詭撞陷昏迷…羊水破裂孩子沒了！夫淚求協尋「關鍵騎士」

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名李姓孕婦10日當天中午騎機車載2歲兒子外出，不料卻在路口離奇逆向自撞，當場羊水破裂、胎兒不保，經送醫搶救後昏迷指數僅有3；丈夫邱男在悲痛在臉書懇求真相，邱男稍早指出，11點50分左右路口監視器畫面拍下一名騎著紅色機車的男性騎士，當時妻子從他身旁經過，隨即發生車禍，「他一定有看到路口當時情形，拜託各位幫忙尋找這台機車車主！」

▲監視器拍下該名騎士扭頭向後查看，研判應是目睹整起車禍經過。（圖／翻攝臉書）

警方調查，李婦懷有5個月的身孕，當天中午騎機車載著2歲的兒子外出，不料經過博愛路、忠孝路口時，李婦卻突然偏離車道，離奇逆向高速撞上路旁停放著轎車車尾，強大的撞擊力道讓母子倆當場彈飛，但李婦在昏迷前仍是發揮母性本能，雙腿緊緊夾著站在前座踏板的兒子，以肉身護住孩子安全；男童事後被路過民眾抱起，僅受到輕傷，嚇得嚎啕大哭，但李婦傷勢相當嚴重，不僅羊水破裂、腹中胎兒不保，送醫搶救後更陷入重度昏迷。

由於整起車禍事故發生得太過離奇，丈夫邱男指出，警方第一時間嘗試調閱路口監視器畫面釐清原因，但卻發現關鍵的監視器竟然壞了，僅有兩側路口拍到李婦騎車經過、及撞上路旁轎車的撞擊畫面，中間為何會偏離車道逆向則不得而知。

邱男為了還原真相，強忍悲痛在臉書PO文，請求當下經過的民眾提供行車紀錄器，但至今仍是沒有下落；稍早邱男再度於臉書PO文，表示路口監視器拍到11時50分時路口出現了一名騎著紅色機車的「關鍵騎士」，當時妻子逆向從他身旁騎過，男騎士還扭頭往後方查看，研判應是目睹整起車禍發生過程，因此懇求網友能幫忙協尋這位騎士，釐清事故始末。

▼李婦騎車高速逆向撞上路旁停放轎車車尾，陷入重度昏迷。（圖／民眾提供）