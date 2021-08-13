國民黨主席決戰925！3名參選人比一比　各有派系力挺

▲朱立倫、卓伯源、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝、翻攝卓伯源臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨將於9月25日改選黨主席，現任黨主席江啟臣爭取連任，前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源也都確定參選。據了解，朱立倫陣營將於16日登記，而江啟臣陣營將於17日登記，屆時江會正式請假黨主席一職，投入選戰。

江啟臣擁有美國南卡羅來納大學國際關係博士學位，曾擔任過新聞局長、東吳大學政治學系副教授、政治大學外交學系兼任助理教授。朱立倫擁有美國紐約大學史登南學院會計學博士學位，曾擔任過新北市長、國民黨主席、行政院副院長、桃園縣長台大會計學系教授。卓伯源最高學歷為海洋大學法律研究所碩士，曾擔任過彰化縣長。

▲江啟臣兩岸關係主張。圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

近來，江啟臣不斷強調九二共識，拋出「憲法九二」的兩岸論述，有望獲得前總統馬英九背書及馬系的奧援。江啟臣主張「以人為本的兩岸關係」、「憲法九二重建民眾信賴」、「和平行動方案」以及「發起兩岸前途國是論壇」，盼展開跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話。

▲朱立倫宣布參選國民黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）

朱立倫曾代表國民黨參選總統，這次捲土重來，宣布上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，目前獲得智庫副董事長連勝文的全力支持。針對國民黨的改革，朱立倫認為要加強領導力，因此他提出成立民調中心、線上組織化、以及培訓青年儲備主管MA等3大政見，力求強化黨的組織。

▲卓伯源前往國民黨中央黨部領表參選國民黨主席。（圖／翻攝卓伯源臉書）

至於卓伯源，在領表時嗆朱立倫最想選總統，要朱立倫講清楚。不過，黨內分析，卓伯源卸任彰化縣長後，與黨的連結不深，最多就是在前主席吳敦義期間，擔任青年團隊活水營幹部，最大的支持可能來自於彰化地方，影響力目前仍無法與江啟臣和朱立倫相比。

▼國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）