2021「做16歲成年禮」　200名學子歡喜轉大人

▲台南市政府與安平開台天后宮公私協力，採縮小規模及簡化方式，於農曆七夕上午8時至12時，在安平開台天后宮舉行16歲成年禮活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年受新冠肺炎疫情的影響，許多宗教活動暫停或取消，在中央疫情警戒調降二級之下，台南市政府重視傳統民俗，與安平開台天后宮公私協力，採縮小規模及簡化方式，於8月14日農曆七夕上午8時至12時，在安平開台天后宮舉行16歲成年禮活動。

台南市副市長戴謙，特代表黃偉哲市長出席活動，他表示16歲為孩子成長的重要階段，「做16歲成年禮」係台南獨特的傳統習俗，期許各位學生在「做16歲成年禮」儀式後，學習獨立自主、承擔責任，勇於面對未來世界的挑戰，感謝安平開台天后宮，防疫期間積極配合政府的各項防疫措施，來舉辦這場別具意義的傳統文化活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮盧友禮主委表示，府城「做16歲成年禮」係台南獨特的傳統習俗，多由民間廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式。尤其在地文化及傳統儀式，日漸受到政府及當地人深度重視的情形下，「做16歲成年禮」也是府城特定固有的傳統民俗活動之一（農曆七月七日七娘媽生），儀式中包含著「喜悅、感恩、成長、獨立」的習俗文化之體認。期望16歲的學子紮根在地，放眼世界；本次活動自7月30日起接受報名，總計學生約200名參加，安平開台天后宮亦配合中央疫情指揮中心規定，現場做好實聯制、量額溫、酒精消毒、全程配戴口罩及保持社交距離等防疫措施。

民政局長姜淋煌表示，台南是歷史古都，宗教文化底蘊深厚，希望藉由參與16歲成年禮活動，能夠將台南的特色傳統民俗持續傳承，同時也祝福今天來參加活動的學子們身體健康，學業進步。

「做16歲成年禮」於安平開台天后宮廟宇內，循傳統古禮儀式，參加的學生採分流進行祭拜媽祖、向父母奉茶及戴狀元帽鑽七娘媽亭形式來轉大人，現場充滿溫馨畫面，最後由廟方頒發結業證書，活動順利圓滿完成。

「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元

