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黃敏惠成年禮為青年掛黃色長巾　象徵從今肩擔重任

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▲▼ 逾百位學子參與嘉市成年禮 市長黃敏惠為青年朋友送上祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲逾百位學子參與嘉市成年禮 市長黃敏惠為青年朋友送上祝福  。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

古代士人家庭中男孩子年滿二十，即舉行隆重之加冠典禮，女子則年滿十五許嫁而笄表示彼已成為端莊穩重之成人。市府為慶祝104位年滿16歲的青年男女「轉大人」特舉辦成年禮活動。嘉義市長黃敏惠、南華大學校長林聰明等眾貴賓到場參與，為所有青少年朋友祈福祝賀，期許他們以正向態度面對挑戰，勇於突破人生瓶頸。活動現場子女向家長單膝跪下奉茶、擦護手霜，家長為子女披戴白巾後傳燈，場面溫馨感人。

黃敏惠表示，今天藉由成年禮的儀式讓孩子學習要開始承擔責任，面對未來人生更是要用積極的態度面對，這是用儀式讓他們瞭解成年禮的意義和精神，也從儀式中感受到親子之間的愛與關懷，如擁抱、戴白巾等，都可以感受到親子之間的愛，這讓我們非常感動；特別的是今天的孩子都非常有禮貌，會跟我們說謝謝；也期待孩子未來盡情揮灑色彩，去追求更美好的人生，進而造福社會。

林聰明校長說，要以「存好心、說好話」來勉勵同學，好好對待、關心家人，如同典禮一開始的淨水儀式，就是要我們學習飲水思源，感恩父母栽培、他人幫助，這也是生命教育的一環。

民政處表示，舉辦成年禮的意義是讓已「成年」的年輕人認知自已角色的轉變，並承擔起應盡的社會責任。「成年」對一般時下的年輕人而言，或許充滿了歡樂與希望，但如何藉由成年禮儀式告知他們已步入人生另一個階段，幫助這些成年人認清自已的責任，以更成熟的態度及心靈來面對未來，讓這些年輕人了解愛護自己，懂得惜福感恩才是對父母親最大的回報，才是辦理本次活動最大的目的。

▲▼ 逾百位學子參與嘉市成年禮 市長黃敏惠為青年朋友送上祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲成年禮代表林心渝及姑姑林彩娟(右) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

這次成年禮活動，由姑姑林彩娟代表家長致詞，帶著姪女林心渝一起來參加成年禮，勉勵青少年要「愛自己」不要為了滑手機熬夜、不要受外界的誘惑所迷惑；「愛家人」待朋友好8分，對家人就要好10分，家是避風港；「有禮貌」對待人謙虛有禮，好人緣讓你工作、生活上比較順心如意；「培養判斷力」假消息充斥，要靜下心來判斷真偽，才不會被別人牽著鼻子走；「把學習當作是一輩子的事」賈伯斯的求知若渴，虛懷若谷，要不斷地學習新知，才能跟得上時代脈動等給青少年的五項建議。

林心渝目前升高一，將就讀嘉義家職時尚造型科，將來想當美髮設計師；今天參加活動覺得第一次自己長大了，需要承擔責任，覺得緊張但也有些許興奮；為姑姑奉茶、擦護手霜時特別感動，因為從來沒有跟她做過這樣的互動，有點害羞，但覺得這個活動很感動也深具意義。

今年的成年禮，市府結合南華大學及佛光山圓福寺依古禮精神特別設計了「淨儀、行始加禮、再加禮、三加禮」等系列活動，營造溫馨感人的氣氛，與會的父母及來賓深受感動，體驗一個溫馨特別的成年禮。

▲▼ 逾百位學子參與嘉市成年禮 市長黃敏惠為青年朋友送上祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長為青年掛上黃色長巾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市成年禮儀式，子女向家長奉茶、擦護手霜，代表對父母感恩及增進親子感情；由家長親自為子女披戴白巾，代表青年脫離童稚邁入生命的另一個階段；由市長為青年掛上黃色長巾，讓青年認知從今肩擔重任，要有服務社會的精神；再由市長及與會貴賓致贈賀禮，祝福每一位青年未來之路走的平順。

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