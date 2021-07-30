台南安平開台天后宮　2021年做16歲成年禮三部曲啟動！

▲台南安平開台天后宮每年舉辦的台南府城傳統的「做16歲」成年禮，將會如期在農曆七夕（8月14日）辦理，歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情警戒降為二級，台南安平開台天后宮每年舉辦的台南府城傳統的「做16歲」成年禮，將會如期在農曆七夕（8月14日）辦理，今年活動仍然是由台南市政府委託辦理，在疫情的防護，均完按中央規定去執行，讓參與者安心，歡迎94年次、95年次免費報名參加。

回顧歷史，17世紀東亞國際貿易的樞紐在於台南安平《王城碼頭》上岸交易，搬運工人需求量大，當時定於十六歲以下為（童工）工資為成人價碼約一半以下、16歲以上為『成人』但需〜『天上聖母』『觀音佛祖』『七娘媽』與『註生娘娘』等神明見證； 方可轉大人領取高額薪資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安平開台天后宮、安平觀音亭將於8月14日（農曆7月7日）持續辦理「做16歲」活動，民政局副局長吳明熙、安平區長賴青足、民政局宗教禮俗科長何榮長、市議員李啟維、盧崑福等人30日參與記者會。安平開台天后宮盧友禮主委指出，疫情降至二級後，不影響今年學子轉大人（16歲）權力福利之下，接受神明庇佑與家人祝福之成年禮過程，安平開台天后宮訂於2021年8月14日（農曆7月7日）持續辦理「做16歲」活動，今年是市府委託辦理此活動的第2年。

安平開台天后宮盧友禮主委表示，摘錄去年市長黃偉哲曾說孩子16歲成長為極之一的重要階段，府城「做16歲成年禮」係全台獨特的傳統習俗，多由民間廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、鑽桌腳等成年禮儀式，尤其在地文化及傳統儀式，日漸受到政府及當地人深度重視的情形下，「16歲成年禮」也是府城特定固有的傳統民俗活動之一（農曆七月七日七娘媽生），儀式中包含著「喜悅、感恩、成長、獨立」的習俗文化之體認。期望16歲的學子紮根在地，放眼世界，快意飛翔！

民政局副局長吳明熙表示，去年參與「做16歲」的學子超過250位，今年因疫情降至2級，市府為能將此獨特的傳統文化延續下去，才決定辦理，歡迎民國95年出生的學子來報名參加此有意義的活動。

安平區公所賴青足表示，安平開台天后宮去年受市政府委託辦理成效不錯，今年是第2年官方委辦，但因是府委託辦理，防疫一定十分重視，均會按中央規定進行，請家長放心，讓參與者能在安全防疫之下能完成這一輩子的唯一一次「成年禮」。

安平開台天后宮總幹事林國明說，因受疫情影響，雖無法增加新的原素，但一樣不會有失傳統及弘揚孝道的精神。因應今年疫情關係，體諒市民收入不豐，特許參與此活動，全程免費，幫其學子（95年次）轉大人，也歡迎去年未參加的94年次的學子也來報名。今年贈品有安平媽的茶杯、御首平安符、木材印章等。

今年辦理此活動採取分流方式、全程維持配戴口罩、維持1.5公尺社交距離、室內50人，室外100人等防疫二級警戒規定進行。活動內容：第一部曲：敬拜菩薩與媽祖〜祈求神明保平安、智慧開、佑親恩；第二部曲：反哺養育恩〜奉茶跪謝親恩照顧教養之情；第三部曲：祭拜七娘媽宮〜戴狀元帽、鑽桌腳、轉大人。

「德國百靈電動牙刷」2支原價9598元、特價4990元

