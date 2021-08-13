到花蓮讀書「沒有50嵐」　新生妹寫信收到回應了：再支持800年

▲50嵐是許多人的最愛。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名準大學生將到花蓮讀書，日前在學長姐的提點下，她震驚得知那裡「沒有50嵐」，於是難過地寫了封建議信，沒想到客服真的回應了，雖然目前仍沒有擴點計畫，但她還是感受到一股暖意，不禁笑喊「可以再支持800年！」

女網友在Dcard提到，即將赴東華大學讀書的她，在校版上看到有學姐建議，「去學校前多喝50嵐！」這才知道原來花蓮沒有50嵐分店，於是她便寫信向總部提議。

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她在信中提到，自己從小就愛喝50嵐的奶茶，「我就要去花蓮讀大學了，看到花蓮跟宜蘭都沒有開店，雖然能理解原料保持新鮮的問題，可是我真的真的很想喝！整整4年，我都要長期忍受喝不到50嵐的痛苦，可能只有回家才能來一杯。所以，我在此誠懇地請求你們，希望能在花蓮開一家50嵐，他真的是太多人的愛了。」

▲原po寫信給50嵐，收到回覆了。（圖／翻攝自Dcard）

看到女學生的建議信，50嵐也做出回覆，表示很感謝她的支持，但因營運規劃的考量，目前在宜蘭、花蓮尚無擴點計畫，最後不忘祝福她，學業順利、健康平安。

對此，原po感動直呼，「雖然50嵐還是沒有考慮要在宜花擴點，但相信他們感受到我的愛了，還祝我學業順利呢！好感度直線上升！」

而網友們也紛紛笑回，「我們台東有50嵐欸，好爽」、「還好我是台北人，回家都會順便多喝兩杯」、「校門口就有真的是太幸福了，愛爆50嵐珍珠」、「我們金門也有50嵐欸」、「身為宜蘭人立志在宜蘭開50嵐，但我還沒存夠錢不敢去寫信」、「還是台北最讚，在北車補習每天換一間飲料店」、「花蓮其實很久很久前有喔～不過我聽到的說法是生意不好關了」。