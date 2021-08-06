28分鐘8連震！　氣象局說明「宜蘭外海VS.花蓮富里」地震關聯

▲6日先後在宜蘭外海、花蓮富里發生地震，氣象局說明，兩起地震無關。（圖／氣象局）

記者林彥臣／綜合報導

6日16時11分在宜蘭外海發生一起芮氏規模5.5、震源深度7.5公里的地震，19時12分起在花蓮富里又發生芮氏規模4.2、震源深度7.1公里的地震，而且在28分鐘之內連震8次。對此中央氣象局說明，宜蘭外海地震與花蓮富里地震，兩起地震沒有關聯。

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▲宜蘭外海16時11分先發生地震。（圖／中央氣象局）



花蓮縣富里鄉6日19時12分發生芮氏規模4.2地震之後，隨後在19時37分、39分、40分接連發生規模4.1、4.6、4.2極淺層地震，深度皆不超過7.1公里，最大震度4級，集中在花蓮縣富里、台東縣海端、台東縣成功等3地 。

另外再加上未編號的小區域地震，等於28分鐘內總共發生8次地震。

▲花蓮富里晚間也發生4連震，以及4起沒編號區域地震，總共8起地震。（圖／中央氣象局）



根據《中央社》報導，中央氣象局測報中心主任陳國昌表示，花蓮富里的地震純粹是板塊碰撞，積蓄能量造成的地震，與上個月花蓮壽豐的地震並無關聯，研判3天內會有規模4以上的餘震。

陳國昌分析，東部地震頻繁有兩個思考方向，一個是前年到去年的規模4到6的地震偏少，因此，今年地震較多來釋放能量；第二個方向，則是進入地震活躍期的前兆，後續要比較注意。

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