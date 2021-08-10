網傳花蓮8／15將有規模7.7強震　氣象局駁「是假消息」：別再轉傳！

▲針對花蓮群震，氣象局日前曾召開記者會，說明雖然地震頻率較高，但仍屬於正常現象。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

近期地震頻繁，尤其花蓮地區經常發生群震，6日就連續出現10次地震，其中規模最大為5.5。近日網上流傳「花蓮地區將於8月15日發生規模7.7地震」，中央氣象局表示，規模7以上地震發生次數較少，最近一次花東陸地上規模7以上地震為1951年發生，且至今無理論或實驗可用於「地震預測」，因此對於網上謠言，民眾無需太過恐慌。

氣象局今天於臉書官網「報地震－中央氣象局」貼文表示，近日有民眾發現網路媒體Youtube上有一段影片疑似地震預測言論，該影片於110年7月16日發布，根據臺灣近期地震活動進行預測，暗示花蓮地區將於110年8月15日發生規模7.7地震。這段影片造成社會大眾之不安。

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氣象局表示，臺灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞處，地震發生頻繁，以近十年統計資料來看，每天平均約發生100次地震，其中規模4.0至5.0的地震發生頻率約每2天多就會發生1次，而規模5.0至6.0的地震約2個星期多就可能出現。

至於規模7以上地震的部分，可供統計分析的樣本較少，自1900年以來至2020年為止的121年期間共計39次，但幾乎都於1978年以前發生，之後僅3次，包括1999年9月21日921大地震。

▲花蓮位處板塊交界處，因此經常發生地震。（圖／中央氣象局）

惟最近一次花東陸地上規模7以上的歷史地震活動要追溯到1951年，自該年10月22日至11月25日於花蓮北部近海與花蓮南部接連發生4次規模7以上地震（2次7.3、2次7.1），鑒於樣本數不足較難進行統計分析。

氣象局強調，對於地震預測之研究，全世界各國與地球科學家，皆投入大量人力與經費進行各項地震預測的研究，但至今仍未有成熟的理論根據與實際驗證可供實際作業運用。

礙於科學界現階段對於地震預測技術仍未臻成熟，無法準確預測地震發生的確切時間、地點、範圍及強度。因此「地震預測」如無嚴謹的科學論述與資料校驗，實不具備防救災之意義，民眾勿需恐慌；提醒民眾隨時做好防震與臨震應變準備。倘遇網路發表地震言論，建議不要為其傳播、炒作。