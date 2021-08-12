上百彩迷急拜泡麵土地公！威力彩頭獎飆15億　「要像郭董有錢」

記者高堂堯／南投報導
威力彩頭獎遲遲未開出，近期已連續38期「槓龜」，至今累計高達15億彩金，讓懷抱發財夢的廣大彩迷都瘋狂；南投中寮鄉「泡麵土地公」石龍宮今天一早湧入上百名信眾參拜，創下疫情微解封來最高紀錄，許多人盯著案上的香灰盤猛瞧，不諱言就是來求明牌，還有人高呼「最大的希望就是和郭台銘一樣有錢！」令人莞爾。
▲威力彩累計15億頭獎彩金，吸引彩迷赴中寮石龍宮參拜求明牌。（圖／民眾提供）
中寮石龍宮以拜土地公、吃泡麵而遠近馳名，大批信眾習慣帶著成箱泡麵來供奉，也不忘吃一碗泡麵再離開，求平安也求財運；但隨疫情緊繃、警戒升級，廟方不再提供熱水讓信眾於現場吃泡麵，也不開放內殿且進行人流管制，人潮不復往日洶湧，今天因為威力彩開獎之故，又出現久違的參拜盛況。
▲石龍宮受疫情影響，人氣大減。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）
許多人九十度彎腰低頭、眼睛緊盯著供桌上的香灰盤，企圖找出神諭圖騰和投注靈感；有女性信眾笑稱，她連放大鏡都帶過來了卻甚麼沒看到，因疫情不開放入內參拜是有點可惜，「但只要土地公報一個威力彩（明牌）讓我中獎就不可惜了」，還直呼：「我需要很多錢！我一輩子最大的願望就是像郭台銘一樣有錢！」
▲彩迷赴中寮石龍宮，緊盯香灰盤求明牌。（圖／民眾提供）
石龍宮廟方表示，疫情前每天都起碼有500，甚至上千人，過年過節都是大排長龍、停車場爆滿，周邊車陣延伸約1公里左右，但疫情三級警戒後人潮大減，有時1天不到百人，今天拜微解封和威力彩所賜，早上就有將近百人前往拜拜。
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