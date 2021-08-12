上百彩迷急拜泡麵土地公！威力彩頭獎飆15億　「要像郭董有錢」

記者高堂堯／南投報導

威力彩頭獎遲遲未開出，近期已連續38期「槓龜」，至今累計高達15億彩金，讓懷抱發財夢的廣大彩迷都瘋狂；南投中寮鄉「泡麵土地公」石龍宮今天一早湧入上百名信眾參拜，創下疫情微解封來最高紀錄，許多人盯著案上的香灰盤猛瞧，不諱言就是來求明牌，還有人高呼「最大的希望就是和郭台銘一樣有錢！」令人莞爾。

▲威力彩累計15億頭獎彩金，吸引彩迷赴中寮石龍宮參拜求明牌。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中寮石龍宮以拜土地公、吃泡麵而遠近馳名，大批信眾習慣帶著成箱泡麵來供奉，也不忘吃一碗泡麵再離開，求平安也求財運；但隨疫情緊繃、警戒升級，廟方不再提供熱水讓信眾於現場吃泡麵，也不開放內殿且進行人流管制，人潮不復往日洶湧，今天因為威力彩開獎之故，又出現久違的參拜盛況。

▲石龍宮受疫情影響，人氣大減。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

許多人九十度彎腰低頭、眼睛緊盯著供桌上的香灰盤，企圖找出神諭圖騰和投注靈感；有女性信眾笑稱，她連放大鏡都帶過來了卻甚麼沒看到，因疫情不開放入內參拜是有點可惜，「但只要土地公報一個威力彩（明牌）讓我中獎就不可惜了」，還直呼：「我需要很多錢！我一輩子最大的願望就是像郭台銘一樣有錢！」

▲彩迷赴中寮石龍宮，緊盯香灰盤求明牌。（圖／民眾提供）

石龍宮廟方表示，疫情前每天都起碼有500，甚至上千人，過年過節都是大排長龍、停車場爆滿，周邊車陣延伸約1公里左右，但疫情三級警戒後人潮大減，有時1天不到百人，今天拜微解封和威力彩所賜，早上就有將近百人前往拜拜。

►防塵蟎、可水洗、不易變形



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範



►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞：門前成斷崖