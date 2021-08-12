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「3生肖」財運強強滾！有機會中「15億威力彩」一夜成富豪

威力彩頭獎上看15億，不少民眾都想試手氣。（示意圖／報系資料照）

▲人生財富自由的機會又來了，今晚威力彩頭獎飆15億元。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩連槓38期，這期頭獎獎金飆到15億元，不少民眾紛紛前往投注站想試試手氣，一夜晉升富豪行列。專門分享生肖命理、星座運勢的《手相學生肖星座運》，近日分享了財運一路旺到月底的3個生肖，快來看看自己有沒有上榜吧！

生肖鼠：

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屬老鼠的朋友生來屬相五行水相輔，8／12～8／30因陽氣旺盛，日支五行金旺形成金生水之局，先是家中喜事連連，後有財氣聚集，有望擺脫早前財運普通，發財受擋，難有大喜事的現狀。另外，對於有些屬鼠的人而言，事業雖然平穩卻並無明顯提升，但也不用過於心急，只要不斷學習、充實自己，隨著好運加持和能力提升，不久的將來就能得貴人的幫助和賞識，讓事業蒸蒸日上。

生肖虎：

屬虎的人，為人豪爽、樂觀開朗，是一個大氣敞亮，相當有活力的屬相；他們工作努力、做事認真；8／12～8／30，屬虎的朋友運勢將越來越好，事業上會有貴人幫忙，一帆風順，財務收入也會跟著水漲船高、好運連連、收入翻番，讓人羨慕。

生肖龍：

屬龍的人在8／12～8／30這段時間天賜光環，有望告別之前2個月常常被煩惱傷神，生活多磨難，收入不見上漲的情況，到時候缺財來財，定能八面威風。另外，對於一部分屬龍的朋友而言，雖然工作方面煩心事不少，但只要多培養情商和能力，隨著眼界提升和人脈開拓，後續在事業上將能受到上司信任與提拔；不久的未來還會迎來不錯的運勢，金錢收入連續增長，生活中好運不斷，給自己帶來更多的金錢收入。

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