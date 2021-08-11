唐鳳可望出手！「五倍券選數位」有3大優惠　如電子折價券

▲唐鳳可望研發「五倍券APP」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

行政院將推出振興五倍券，為衝高「數位券」領取率，祭出大利多，民眾可同時獲得「三大優惠」。據了解，為讓數位券順利推行，政委唐鳳可望研發「五倍券APP」。

本土疫情趨緩，行政院規劃推出五倍券，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業。行政院發言人羅秉成日前表示，五倍券形式規劃包括數位、紙本，其中紙本券去年的一套有9張，今年會增加一套有10張券，評估將有原來的面額500、200元，也會有1000元，目前細節都還在規劃中。

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至於五倍券發放的確切時間點，官員指出，要視疫苗的覆蓋率、疫情狀況而定，最重要的是鬆綁程度到哪裡。以今年的疫情來看，最直接受到影響的就是商業服務業類，其中，餐飲業更是受到衝擊最大的產業別。

▼行政院去年發放振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



根據國發會報告指出，去年推出的三倍券，選用紙本的有2151萬6839人，比例高達92.23％，選用數位券的僅181萬1937人，比例約7.76％。

由於去年三倍券的數位券部分，民眾是先消費滿3000元，接著從下月帳單扣2000元，或到ATM領2000元，這也讓商家無法認定民眾是否用三倍券消費、進而給相關優惠。

為減少五倍券紙本券成本，並衝高數位券領取率，以及解決數位券認證問題，《自由時報》報導，唐鳳將研發「五倍券APP」讓民眾下載，屆時使用數位券，有如「電子折價券」形式，無論是以任何平台支付，除了該平台原本的APP，再打開五倍券APP，就能認證此次是以五倍券消費。

舉例來說，若用悠遊卡消費1000元，就點選五倍券APP的1000元「折價券」，藉此獲得三重優惠；不過，該方案仍未定案，還有待討論。所謂的三重優惠，是指包括店家推出數位券專屬優惠；而支付平台也會提供相關優惠；至於民眾用1000元換5000元，已有政府提供的4000元優惠。