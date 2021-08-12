二連霸《遠見》5星市長　侯友宜喊：各縣市攜手重振經濟

▲侯友宜出席2021《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查五星縣市長贈獎典禮。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜連續兩年獲得《遠見雜誌》五星首長，12日出席贈獎典禮，侯友宜表示，感謝市民的支持與鼓勵，至於自己的下一步很簡單，就是把疫情守好，讓市民回到正常的生活。

《遠見雜誌》日前公布2021縣市長滿意度調查結果，12日舉行五星縣市首長贈獎典禮，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、連江縣長劉增應及花蓮縣長徐榛蔚皆出席領獎。

遠見指出，侯友宜是人氣王，贏得81.5％的市民「按讚」，擠下去年榜首連江縣長劉增應，滿意度為全台第一，但與去年相比，少了5.6個百分點。其他過去受好評的首長也有評分下降的情況，包含屏東縣長潘孟安滿意度80.4％、桃園市長鄭文燦79.6％、基隆市長林右昌79.4％，相較去年，名次多半持平，滿意度卻下滑約5個百分點。

侯友宜受訪時表示，謝謝新北市市民給予滿滿的支持跟鼓勵，現在最重要的還是要好好守住疫情，更重要是要帶動經濟困頓的市民們，希望能讓經濟復甦、轉型，讓國家團結在一起，努力的把防疫做好，讓民眾能夠回到正常的生活，這是我現在最重要的工作，「其實就像我跟鄭市長一樣，我們都是共同生活體，更應該攜手合作來守住疫情，帶動經濟發展，我們永遠一起加油、一起努力。」

另外，侯友宜、鄭文燦是六都中唯二獲得5星的市長，同時也被點名是2024的熱門人選，對此，侯友宜則說，他的下一步很簡單，希望把疫情守好，讓市民能回到正常的安全新型態生活，這是當前最重要的，也是我下一步一定做好的事，「謝謝你們的鼓勵，我會努力地做好現在的工作。」