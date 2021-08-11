109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

記者陳俊宏／綜合報導

行政院預告推出振興五倍券，為照顧經濟弱勢民眾，將由政府直接匯1000元到戶頭，估全台有109萬人免費領五倍券。

本土疫情趨緩，行政院規劃推出五倍券，不排富全面普發，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業。行政院發言人羅秉成日前表示，五倍券形式規劃包括數位、紙本，其中紙本券去年的一套有9張，今年會增加一套有10張券，評估將有原來的面額500、200元，也會有1000元，目前細節都還在規劃中。

根據政院規劃，振興券目的為提振經濟活動，因此振興五倍券將排除用來繳稅、繳罰單等；此外，本次疫情重創實體業者，但純電商反而受惠，因此會排除適用，但會有例外的電商白名單。

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▼今年的五倍券會比照去年三倍券模式發行。（圖／記者周宸亘攝）



在電商部分，將比照去年三倍券模式，排除部分電商，列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等；而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

至於五倍券發放的確切時間點，官員指出，要視疫苗的覆蓋率、疫情狀況而定，最重要的是鬆綁程度到哪裡。以今年的疫情來看，最直接受到影響的就是商業服務業類，其中，餐飲業更是受到衝擊最大的產業別。

此次五倍券規劃比照去年三倍券方式，政府會將用於領取五倍券的1000元補助，撥發到經濟弱勢民眾帳戶中，讓民眾以該筆補助進行兌換。《中央社》報導，行政院官員表示，109萬名經濟弱勢民眾能免費領五倍券。據了解，這些人包括中低收入戶、經政府列冊且未領取補助之低收入戶及中低收入戶、領取身心障礙者生活補助、特殊境遇家庭子女生活津貼或子女教育補助者等。

▼三倍券、消費券、五倍券比一比。（點圖可放大／記者許立昕整理製表）



