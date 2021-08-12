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62位綠委誰要打高端？　王鴻薇：僅「這些人」公開登記

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,文傳會王鴻薇副主委出席 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王鴻薇 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部長陳時中昨（11）日下午宣布第六輪接種高端疫苗，意願登記將於13日中午12點結算。對此，台北市議員王鴻薇表示，經過網路、臉書、新聞以及親自致電各立委電辦公室了解，民進黨62席立委中，目前有表態登記高端的僅有12人，「看來綠委諸公對於高端疫苗目前還觀望的多。」

指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，對此，王鴻薇12日在臉書發文指出，總統蔡英文已經完成高端疫苗預約登記，但有多少民進黨立委登記高端呢？經過網路、臉書、新聞以及親自致電各立委電辦公室了解，民進黨62席立委中，目前有表態登記高端的僅有12人，未表態名單中有柯建銘、范雲、吳思瑤等立委，親綠立委像是林昶佐早就打了AZ，陳柏惟也還沒表態。

對於尚未表態的立委，王鴻薇表示，自己相信這些委員都是尚未表態而已，畢竟跟著政府吹捧高端的委員，如果自己都不登記打高端，對不起只能打高端的民眾，也對不起早已宣布登記高端的蔡英文，「我也在這邊號召各位朋友，踴躍致電去問一下你的立委，到底他打的是什麼疫苗？」

總統蔡英文在7月28日透過臉書向國人表示，自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。蔡英文11日則表示，國產疫苗16日開始預約接種，而她收到簡訊也會前去預約，施打時程則落在8月23日至8月29日間，根據指揮中心11日公布最新疫苗平台意願登記數據，願意打高端民眾已經超過107萬人。

「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，指揮中心表示，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算；本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

▼王鴻薇調查民進黨立委預約高端情形。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲▼王鴻薇調查民進黨立委預約高端情形。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▼ 第六期接種疫苗為高端疫苗 。（圖／指揮中心提供）

▲▼ 第六期接種疫苗為高端疫苗 。（圖／指揮中心提供）

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