5倍券提振經濟優先！不可用於繳稅、繳罰單　部分「白名單電商」可適用

▲行政院2020發放的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

本土疫情趨緩，行政院規劃推出5倍券，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業。據了解，根據政院規劃，為了振興券目的為提振經濟活動，因此振興5倍券將用來繳稅、繳罰單等；此外，本次疫情重創實體業者，但純電商反而受惠，因此會排除適用，但會有例外的電商白名單。

在電商部分，將比照去年三倍券模式，排除部分電商，列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等；而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

至於五倍券發放的確切時間點，官員指出，要視疫苗的覆蓋率、疫情狀況而定，最重要的是鬆綁程度到哪裡。以今年的疫情來看，最直接受到影響的就是商業服務業類；其中，餐飲業更是受到衝擊最大的產業別。

而現階段雖然警戒降級、開放餐廳內用，但就消費者角度來說仍是限制重重，距離過往恣意談天吃飯的狀況還有段距離，也大大影響到民眾消費的意願。因此，若太早發放消費券，恐難以照顧到這些受創最嚴重的產業。