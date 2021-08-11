九把刀岳母打疫苗4天後過世　5日已相驗「等解剖報告」釐清死因

▲知名作家九把刀在臉書上悼念岳母日前打完AZ疫苗後4天出現不適，送醫急救後不治，家屬選擇忍痛解剖釐清死因。（圖／翻攝自九把刀臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

知名作家九把刀11日在臉書發文悼念岳母上月底接種AZ疫苗，4天後突然身體不適，家人發現沒有呼吸心跳緊急送醫仍回天乏術，家人事後忍痛選擇解剖釐清死因；桃園地檢署指出，該案已於上週四由檢察官率法醫完成相驗，具體死因仍待解剖報告出爐才能釐清。

據指出，今年57歲的九把刀江姓岳母在上月26日接種AZ疫苗後返家休息，但7月30日突然出現不適，下午2時許家人發現她躺在沙發上昏迷不醒，趕緊打電話給119求助送醫，但到院前已無呼吸心跳，轄區警方獲報初步排除有外力介入，並報請桃檢進行相驗。

桃檢11日表示，檢方接獲警方報驗後，檢察官認為有解剖之必要，已於本月5日率領高檢署法醫相驗並完成解剖，至於是否與疫苗接種有無關係，必須等待解剖報告出爐才能釐清。

九把刀在臉書上提及，「悲劇沒發生在自己身邊，就只是一個單純的低又更低的機率，但對我們家來說，媽媽的離去是一生巨大的遺憾。所以，第二件我能為媽媽做的事，就是想提醒打疫苗的大家，如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽，自己將症狀簡化成暫時的副作用，特別是背部劇痛加暈眩，拜託一定要立刻！馬上！冷靜地去醫院請專業醫生確認狀況。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►油漆工利剪刺死女友 開庭辯：只有刺小腿...被害家屬火大求重判

►大竹交流道青埔高架跨越橋2025通車 省20分鐘！假日免狂塞

►曾獲百萬捐款...一家4口欠房租「留滿屋垃圾」 房東要提告！