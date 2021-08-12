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這三件事現金做不到！政院堅持發振興券　短期刺激經濟

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院2020年推出的振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

為了提振疫後經濟，行政院訂調將發放「1000換5000」的5倍券。面對外界質疑，行政院發言人羅秉成12日說明，振興券有「限時使用、循環經濟、加碼刺激」等三大理由，都是現金做不到的。

行政院發言人羅秉成說，確實有發現金的聲音，「但整策略上，大家想一想，我們有沒有發現金？有的，紓困發現金」；羅指出，今年的紓困4.0有超過900萬人受惠，針對受疫情衝擊影響的產業或個人，用現金方式補助，不會普發。

「今年紓困4.0惠及超過900萬人、已撥出1500多億，每個人平均可以領取1.6萬的現金。」羅秉成說，從這個角度來看，是把資源集中在需要幫助的人身上，而不是普發，「紓困發現金的策略，是把幫助集中在需要的人身上」。

「而振興主要是為了振興經濟，必須好領、好用、好刺激。」羅秉成指出，現金沒有期限，給你5000元你要什麼時候用沒人知道，振興券則是要在短期內刺激內需市場，給了5000元不一定存起來但也不一定馬上消費，且消費時間會遞延，照對短期刺激內需市場沒有效果，現金不會有這個效果，「有沒有限期這個事情是最大的不同」。

第二，能不能循環？現金用了就用了，現金的替代性消費非常嚴重，例如用來還錢、繳稅、繳罰款，不能限制他做什麼使用。現金確實有便利性，但他的便利性對經濟可能沒有什麼助益，因為他不一定用在消費上，也不可能循環。

第三，現金也無法加碼，去超商買飲料怎麼知道是政府給你的？是混再一起無法辨別的，但券可以。因為有券，商家想賺你的錢就加碼給折扣，像現在高雄加碼六倍券，爭取大家來高雄消費。振興券可以捲動地方政府、業者加碼，整個經濟效應才會擴大。

「基於限時使用、循環經濟、加碼刺激，這樣才能達到政策預期目標，在短期內刺激內需經濟。」羅秉成舉例，國際上來看，香港、新加坡也是用類似的方式，發現金的國家不是沒有，但是效果可能有限，例如發現金的日本、美國，儲蓄率都變高，真正投入消費得不到3成。振興券因為有時間性，不拿出來花就變成廢紙了。

此外，振興券是全民參與式的經濟，我也貢獻1000元，來幫助國內市場，在消費心理上，不會想要浪費1000塊，讓全民共同參與，可以一起幫助刺激國內經濟。

「很多人會說大家都同意發現金，但必須好好做政策說明，拿到現金誰不高興？應該都不至於反對。」羅秉成說，但政府投入大筆經費要達到刺激經濟目的，因此振興券做適用範圍限制，不可以用於環款繳稅或是買一些無限期的禮券，除了性質不相容限制使用範圍的項目，幾乎跟現金一樣。振興經濟就發五倍券，才能達到加成的效果。

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