直擊美國餐廳、酒吧全是人「防疫氛圍低」！　網曝2關鍵喊：沒在怕

▲美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情肆虐全球，近來美國疫情快速惡化，日增病例及住院人數都創下6月以來新高，一名在美國的台灣人表示，當地完全沒有防疫的氛圍，除了搭車跟進室內要配戴口罩以外，根本沒有人在意，街上幾乎沒有人戴口罩，令他感到很納悶，「美國人怎麼過得好像疫情不存在一樣？」

原PO在PTT發文，之前台灣暴增一百多例時，全國人都嚇到半死了，再去美國之前，看到新聞報導一天確診16萬例，而且都是delta變種，內心的害怕已經無法言喻，但到了美國才發現，根本沒有疫情存在的感覺。他也觀察到，在美國亞洲人戴罩率最高，黑人其次，白人最低。

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他指出，除了進室內還有搭乘大眾運輸工具以外，疫情就像是不存在一樣，機場人山人海，吃東西可以拿下口罩，雖然地鐵有規定要戴口罩，但是一堆人都沒戴，其他人也不會上前勸導，「街道上幾乎沒人戴口罩，餐廳和酒吧歌舞昇平，美國根本沒什麼防疫氛圍」。

▲網友回應。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友都指出關鍵，「打完2劑不黑皮（HAPPY），難道要封城嗎」、「那打2劑不回歸正常生活，意義何在」、「廢話，美國都準備補打第三劑了，台灣第一劑還再等高端」、「醫療體系沒崩潰，確實可以歌舞昇平，他們疫苗覆蓋率夠高阿」、「都有疫苗了，怕三小」、「沒打之前就當沒事了 更別說打了兩劑」、「覆蓋率高的話，就當流感啊」。

也有網友指出，台灣人跟美國人個性不一樣，對疫情的態度也不一樣，「美國也不算恢復正常生活，只是大家一直都沒有到那麼配合」、「各國風俗習慣差很多，台灣算是很能自律的」、「就單純台灣人貪生怕死啦」、「歐美人就是這麼樂觀」、「台灣人的怕死程度真的難以想像，只要看到沒戴口罩的就好像看到殺父仇人一樣」。

本站10日報導《美國連3天單日破10萬人染疫！ ICU病床告急「阿肯色州剩8張」》，全美平均日增病例連續3天維持10萬例以上，過去一周內就上升35%，以路易斯安那州、佛羅里達州及阿肯色州最多。一周內全美住院人數則上升40%，死亡人數上升18%。

