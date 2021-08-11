哪個名人外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他：光環沒黑過

▲哪個名人外遇又洗白成功？（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

有「最美博士」之稱的性事專家許藍方被爆出與已婚的醫師學長發生不倫，讓正宮火大提告。在台灣，有許多名人曾被爆出外遇、劈腿等風波，就有網友好奇，「台灣外遇又成功洗白的有誰？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣外遇又成功洗白的有誰」為題發文，提到演藝圈有許多名人都曾忍不住誘惑而對不起另一半，不過外遇被抓到後，多會乖乖回到元配身邊。

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原PO表示，這些名人外遇之後，往往會開記者會撇清關係，接著再回到元配身邊，而婚姻和事業則都有保住，大家覺得以台灣而言，「外遇洗白最成功的人是誰？」

▲王建民。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文曝光後，被最多人點名的就是王建民，「大樹哥王建民」、「大樹哥吧」、「大樹就沒變很黑」、「大樹該感謝他以前運動成績跟形象很白」、「王大樹吧」、「伸卡球」、「老王的光環根本沒黑過吧」。

雖然知名主持人胡瓜最後與秀秀離婚，不過還是有許多網友想到他，「瓜哥強太多了」、「胡瓜，超多問題的吧，結果最後都沒事」、「胡瓜、王世堅，現在根本比外遇爆發前還紅」、「胡瓜吧？跟沒事發生一樣」。

▲網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有些網友回應，「九把刀，還甩掉正宮換小三一樣過很爽」、「亂親阿翔」、「政壇的之後都一副沒事樣，洗超白」、「王世堅啊，推爆欸」。不過就有網友認為，這些名人倒也不是洗白，只是大家沒那麼在意，「出事時不要逞口舌之快，乖乖躲起來避風頭，風頭一過都沒事」、「只是時間久大家忘了，或者沒這麼在意而已」、「正經道歉的一般都沒事吧」。

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