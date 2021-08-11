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台鐵成功斷軌案遭監察院糾正　採購違失移送法務部查處

▲▼台鐵今早出現斷軌。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵成功站附近軌道去年5月斷軌遭監察院糾正。（資料照／台鐵局提供）

記者林銘翰／台北報導

台鐵成功站附近軌道去年5月斷軌44公分，一度延誤通報引發爭議，監察院10日通過監察委員陳景峻、葉宜津所提之提案，就台中成功站斷軌事件及軌道檢查車採購之各項違失，糾正交通部台灣鐵路管理局，並將軌道檢查車採購部分移送法務部查處。

監察院交通及採購、司法及獄政委員會聯席會議10日通過陳景峻、葉宜津提案，糾正交通部台灣鐵路管理局2020年5月19日台中成功站斷軌事件及軌道檢查車採購之各項違失，並移送法務部查處。

陳景峻、葉宜津表示， 2020年5月19日台鐵臺中成功站南側斷軌44公分，卻未依SOP向調度員通報，導致後續有2次莒光號、288次普悠瑪自強號，高速通過斷軌處，險再釀重大事故。

陳景峻、葉宜津指出，台鐵局成功道班領班早在去年3月3日，就發現該處鋼軌出現裂縫，卻只進行臨時補強措施，未依標準作業程序，當晚抽換新的鋼軌，遲至同年5月19日通報斷軌。

陳景峻、葉宜津再指，期間該事件地點共施作軌道檢查共80次，其結果檢查皆為「該處檢查無異狀」，顯見台鐵局檢查制度形同虛設，運安會亦認定本案屬重大軌道事故，已依法展開調查，交通部亦成立檢討專案。

陳景峻、葉宜津說明，台鐵局5年已發生13次斷軌，該局唯一一輛軌道檢查車EM80，至2010年已達30年使用期限，至今又逾使用年限10年，40年之老邁軌道檢查車早已不堪使用。

陳景峻、葉宜津說，台鐵局在2016年購買的KE100已採購5年，至今仍未驗收通過，該局採購執行顯有違失，因此予以糾正，並移送法務部查處。

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