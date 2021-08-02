陳菊盼人權委員會成為國家良心　推舉趙永清出任副主委

▲國家人權委員會成立滿一週年，推舉監委趙永清、范巽綠擔任副主委。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會成立滿一週年，監察院長兼人權會主委陳菊表示，國家人權委員會的使命，是成為國家的良心、弱勢人民的依靠，一週年只是起點，未來將透過更多的努力及實踐，讓台灣的人權不斷向前，並且推舉監察委員趙永清為新任副主委。

國家人權委員會2日舉辦「溫暖的力量─從擁抱人權開始」成立週年成果發表記者會，發表週年專刊、影片及外籍漁工人權專案期中報告，並且介紹趙永清、范巽綠兩位新任遴派人權委員。

陳菊致詞時表示，國家人權委員會的使命，是成為國家的良心、弱勢人民的依靠，一週年只是起點，在這條路上，將透過更多的努力及實踐，使人權成為溫暖的力量，成為放不放棄的追求，讓台灣的人權不斷向前。

▲國家人權委員會週年記者會大合照。（圖／國家人權委員會提供）



陳菊指出，國家人權委員會的成立，可以追溯自1997年學者開始倡議，歷經3次政黨輪替，在民間與政府長達20年以上，不斷地溝通與協調，終於在去年同時也是原住民日的8月1日成立。

陳菊感性地說，人生有幾個20年，可見這段歷程非常艱難，儘管法律不夠周延，民間團體對很多地方感到不滿意，但是國家人權委員會還是一步一腳印，為落實與促進人權做最大的努力。

陳菊也提及，尤其一年前總統蔡英文親臨揭牌，自己也特別提及蔡英文的三項期許，包括「成為國家的良心」、「以制度讓人權工作穩定長久」，以及「分享台灣人權經驗貢獻國際」。

陳菊強調，一年來肩負推動國家人權的重任，如履薄冰，全力以赴，儘管人力資源及經驗非常有限，且逢疫情肆虐，但全體委員及幕僚同仁依然上下齊心，投入各項業務。

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）



此外，國家人權委員會的組成，除了固定兼任人權委員的8位監察委員之外，另外還有兩位每年輪替，由主任委員遴派，以兼顧國家人權委員會的多元性。去年遴派的監察委員是來自醫界的蕭自佑與律師界的張菊芳。

陳菊表示，去年非常高興有來自醫療專業的蕭自佑，針對精神障礙者觸法相關議題，提供很多醫療及公衛上的人權觀點，以及具備法律與婦權專業的張菊芳，代表出席憲法法庭，論述精闢，並且在林水泉調查案報告，提供許多法律上的人權觀點，非常感謝這兩位委員的貢獻。

陳菊也宣布，今年新遴派的兩位委員皆為現任監察委員，分別是來自教育界的范巽綠，以及專長於環境保護、永續發展的趙永清，期待兩位委員帶來更多專業及多元的人權面向，加入國家人權委員會的行列。