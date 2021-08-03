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SARS和平封院「影響仍在進行式」　人權會徵求受害者接受訪談

▲▼台北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市立聯合醫院和平院區。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會3日表示，台灣在2003年爆發SARS群聚感染，和平醫院決定召回院區所有人員進行封院隔離，所有的醫護人員及病人、家屬都生活在死神隨時召喚的驚恐中，「造成人權侵害的影響仍在進行式」，人權會為調查因封院而涉及侵害人權之事件，希望因封院受影響的人接受訪談。

國家人權委員會3日晚間發布新聞稿表示，正當台灣全面與新冠肺炎病毒疫情奮戰之刻，可曾想過有一群曾經經歷2003年和平醫院SARS封院的人，現在仍然還在受苦，有人因驚恐的記憶夜不能眠，有人為錯誤決策遭遇革職處分，名譽損害的醫生、目睹病人自殺的護理人員還處在創傷後壓力症候群的痛苦中。

國家人權委員會指出，台灣在2003年爆發SARS群聚感染，和平醫院決定召回院區所有人員進行封院隔離，台北市政府未妥善規劃相關配套措施，在當年4月24日草率封院，在沒有足夠的防護設備，以及隔離動線管制的情況下，所有的醫護人員及病人、家屬都生活在死神隨時召喚的驚恐中。

國家人權委員會也說，和平醫院未妥善分配人力、物力資源，導致院內暴露於高危險交叉感染環境中，這些人求助無門，深陷染病、死亡的恐懼，對人權產生大規模的侵害。

國家人權委員會說明，經過監察院的調查，針對政府機關採取各種管制措施所涉疏失部分，監察院已經糾正行政院衛生署及台北市政府，並彈劾和平醫院院長及感染科主任，但是和平醫院冒然封院，造成人權侵害的影響仍在進行式。

國家人權委員會表示，人權會為調查當年因封院而涉及侵害人權之事件，希望當年因封院而受影響的人，包括醫護人員、病患及家屬、一般工作人員等接受本案訪談。

國家人權委員會說，人權會希望藉由訪談，瞭解受訪者當時的遭遇與日後對身心產生的影響，並且整理出所受人權侵害樣態，提出訪查報告，對相關機關提出給予救濟的建議。

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